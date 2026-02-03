Frați români minori, arestați în Italia după ce au atacat un tânăr cubanez și au postat agresiunea online

Doi frați români, în vârstă de 16 și 17 ani, au fost acuzați că au atacat și jefuit un tânăr de origine cubaneză. Ulterior, aceștia ar fi postat imaginile agresiunii pe rețelele de socializare. Cei doi minori au fost transferați la închisoarea din Torino.

Carabinierii din Genova San Martino au pus în aplicare un mandat de arest preventiv emis de Tribunalul pentru Minori din Genova, la solicitarea Parchetului local pentru minori.

Cei doi frați sunt suspectați de comiterea infracțiunilor de jaf, răpire și vătămare corporală gravă.

Potrivit anchetatorilor, faptele au avut loc la sfârșitul lunii octombrie 2025. Cei doi minori români ar fi acționat împreună cu un alt minor de origine albaneză, aflat sub aceeași măsură preventivă, dar care în prezent este dispărut și dat în urmărire, precum și cu un alt băiat sub 14 ani, care nu poate fi tras la răspundere penală, relatează Rai News.

Grupul s-ar fi apropiat de victimă în zona gării Brignole din Genova, unde l-ar fi pălmuit și lovit în cap. Amenințat cu un cuțit, tânărul cubanez ar fi fost forțat să îi urmeze până în Piazza della Vittoria, unde a fost lăsat fără un inel și un colier.

În urma agresiunii, victima a suferit leziuni care au necesitat aproximativ 10 zile de îngrijiri medicale.

Autoritățile precizează că identificarea suspecților a fost posibilă cu ajutorul declarațiilor martorilor și al imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă. În plus, anchetatorii au descoperit că agresiunea a fost filmată de autori, iar videoclipul a fost distribuit în mai multe grupuri online, fiind recuperat ulterior de carabinieri și folosit ca probă esențială în dosar.

Autoritățile continuă căutările pentru prinderea celui de-al treilea suspect, minor de origine albaneză.