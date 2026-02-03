search
Marți, 3 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Frați români minori, arestați în Italia după ce au atacat un tânăr cubanez și au postat agresiunea online

0
0
Publicat:

Doi frați români, în vârstă de 16 și 17 ani, au fost acuzați că au atacat și jefuit un tânăr de origine cubaneză. Ulterior, aceștia ar fi postat imaginile agresiunii pe rețelele de socializare. Cei doi minori au fost transferați la închisoarea din Torino.

FOTO: Știri Diaspora
FOTO: Știri Diaspora

Carabinierii din Genova San Martino au pus în aplicare un mandat de arest preventiv emis de Tribunalul pentru Minori din Genova, la solicitarea Parchetului local pentru minori.

Cei doi frați sunt suspectați de comiterea infracțiunilor de jaf, răpire și vătămare corporală gravă.

Potrivit anchetatorilor, faptele au avut loc la sfârșitul lunii octombrie 2025. Cei doi minori români ar fi acționat împreună cu un alt minor de origine albaneză, aflat sub aceeași măsură preventivă, dar care în prezent este dispărut și dat în urmărire, precum și cu un alt băiat sub 14 ani, care nu poate fi tras la răspundere penală, relatează Rai News.

Grupul s-ar fi apropiat de victimă în zona gării Brignole din Genova, unde l-ar fi pălmuit și lovit în cap. Amenințat cu un cuțit, tânărul cubanez ar fi fost forțat să îi urmeze până în Piazza della Vittoria, unde a fost lăsat fără un inel și un colier.

În urma agresiunii, victima a suferit leziuni care au necesitat aproximativ 10 zile de îngrijiri medicale.

Autoritățile precizează că identificarea suspecților a fost posibilă cu ajutorul declarațiilor martorilor și al imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zonă. În plus, anchetatorii au descoperit că agresiunea a fost filmată de autori, iar videoclipul a fost distribuit în mai multe grupuri online, fiind recuperat ulterior de carabinieri și folosit ca probă esențială în dosar.

Autoritățile continuă căutările pentru prinderea celui de-al treilea suspect, minor de origine albaneză.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Daniel Băluță, despre intoxicația cu arsenic și mercur: Cineva chiar mi-a făcut rău. Este un semnal de alarmă pentru alții
digi24.ro
image
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
stirileprotv.ro
image
Vlad Pascu, 70.000 de euro pe droguri!? Ar fi luat din casa tatălui său 5 kg de aur
gandul.ro
image
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
mediafax.ro
image
Transferul lui Joao Paulo la FCSB l-a făcut pe Gigi Becali să vrea să schimbe legea: „O să intervin ca parlamentar!”
fanatik.ro
image
Cine este Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, românul cu 11 venituri pe lună: șase la stat și cinci la privat
libertatea.ro
image
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
digisport.ro
image
Rectorul Politehnicii București îl atenționează pe Bolojan: În cercetare soluția nu este tăierea. Trebuie să stimulăm investițiile pe termen lung în infrastructura de profil
stiripesurse.ro
image
Rochia topless și ținuta din latex în care Heidi Klum arată dezbrăcată. Cele mai extravagante ținute de la Grammy 2026
antena3.ro
image
Un oraș întreg, fără apă caldă și căldură în plină iarnă. Elevii ar putea face cursuri online
observatornews.ro
image
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
prosport.ro
image
Furnizorul care propune cel mai mic preț de la 1 aprilie 2026. Ce oferte au afișat E.On, Engie, PPC și ceilalți furnizori după eliminarea plafonării
playtech.ro
image
Florin Prunea, amintiri de colecție de la începuturile la Dinamo: „Îmi furau echipamentul și mă bătea tata acasă de mă rupea!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro
digisport.ro
image
Șeful Statului Major al Apărării atrage atenția cu privire la pensiile militare: 'Nu este ok'
stiripesurse.ro
image
Alin, un kinetoterapeut de 33 de ani din Pitești, și-a pus capăt zilelor în propriul cabinet. Era căsătorit și avea un băiețel
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS! Avion prăbușit luni după-amiază! Toți cei 3 pasageri au murit! Avionul efectua un zbor de antrenament!
romaniatv.net
image
România, în război direct cu Rusia? Anunțul de la vârfului Statului Major al Apărării
mediaflux.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
O bacterie periculoasă care poate provoca sângerări intestinale a fost găsită în apa de la robinet
actualitate.net
image
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental
click.ro
image
Cum se prepară desertul „Durere” prăjitura preferată a Andrei: „Cea mai bună prăjitură pe care am mâncat-o”
click.ro
image
Rețeta inedită de mic dejun a unui medic. Este sățioasă, rapidă și ideală pentru dimineți: „O prepar o singură dată, o feliez pentru toată săptămâna și mănânc trei-patru felii"
click.ro
Sydney Sweeney, GettyImages (2) jpg
Sydney Sweeney, una dintre cele mai HOT actrițe ale momentului, a înnebunit Internetul cu apariția sa în lenjerie intimă. De ce s-a afișat astfel
okmagazine.ro
Marius Borg, Prințesa Mette Marit, Prințul Haakon Foto Profimedia jpg
În spatele gratiilor! Fiul prințesei a fost arestat înainte de procesul în care e acuzat de violență domestică, viol și posesie de droguri
okmagazine.ro
Budinca de varza cu carne Sursa foto shutterstock 413481091 jpg
Budincă de varză cu carne, care te face să uiți de dietă!
clickpentrufemei.ro
Un bărbat victorios merge înainte cu brațele ridicate lângă o figură legată și îngenuncheată, străpunsă de o săgeată. Barca din dreapta ar putea semnifica dominația (© fotografie de M. Nour El-Din, desen de E. Kiesel)
Artă rupestră veche de 5.000 de ani înfățișează cucerirea brutală a Peninsulei Sinai
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
image
3 zodii vor avea toate ușile deschise, începând cu 5 februarie. Nativii au noroc pe plan financiar, profesional și sentimental

OK! Magazine

image
În spatele gratiilor! Fiul prințesei a fost arestat, sunt momente tulburi în Regat

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea