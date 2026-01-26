Băiatul de 13 ani acuzat de crimă a fost internat într-un centru al Protecției Copilului, în izolare, împreună cu mama sa. Elevul nu a intrat la cursurile online

Băiatul de 13 ani din Timiș suspectat că ar fi ucis, alături de doi complici minori, un alt copil a fost preluat de autorități și dus, împreună cu mama sa, într-un centru al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, unde se află în prezent în izolare și este evaluat cu privire la consumul de droguri, potrivit TVR Info.. Până la finalizarea procedurii, băiatul nu va participa la cursurile online ale școlii.

Băiatul a fost dus în centrul DGASPC ulterior tensiunilor izbucnite duminică seară în comuna Sânmihaiu Român din Timiș, după ce localnicii au aflat că băiatul de 13 ani, care este suspect în cazul crimei comise pe 19 ianuarie, în Cenei, județul Timiș, s-ar fi mutat în locuința bunicilor săi.

Minorul nu răspunde penal conform legislației actuale, însă prezența lui în comunitate a stârnit revoltă.

Peste o sută de oameni s-au adunat în fața casei, iar autoritățile au fost nevoite să intervină pentru a preveni escaladarea situației. Polițiștii și jandarmii au format un cordon de protecție, iar primarul localității a venit la fața locului pentru a discuta cu protestatarii.

Bunicii copilului au susținut că acesta nu se mai află în locuință. În urma verificărilor făcute împreună cu primarul, minorul nu a fost găsit, însă tatăl său a fost descoperit ascuns în pod, temându-se de reacția mulțimii.

Preluat de autorități și dus într-un centru DGASPC

Edilul a anunțat că situația va fi analizată în următoarea ședință a Consiliului Local.

Potrivit unor surse, duminică seară minorul a fost preluat de autorități și dus, împreună cu mama sa, într-un centru al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, unde se află în prezent în izolare, notează TVR. Evaluările privind un posibil consum de substanțe au început încă de la sosirea lui în instituție.

Mama copilului ar fi început să coopereze cu anchetatorii după ce adolescentul a publicat mesaje pe internet.

Băiatul ar fi trebuit să intre luni la cursurile online, însă până la finalizarea evaluărilor, nu va putea participa la acestea.

Amintim că cei doi băieți de 15 ani reținuți pentru uciderea lui Mario - victima crimei de la Cenei - au antecedente violente. Ancheta scoate la iveală că aceștia ar fi agresat un tânăr de 18 ani, cu câteva săptămâni înainte de tragedie. Victima a depus plângere, dar și-a retras-o ulterior.