search
Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Băiatul de 13 ani acuzat de crimă a fost internat într-un centru al Protecției Copilului, în izolare, împreună cu mama sa. Elevul nu a intrat la cursurile online

0
0
Publicat:

Băiatul de 13 ani din Timiș suspectat că ar fi ucis, alături de doi complici minori, un alt copil a fost preluat de autorități și dus, împreună cu mama sa, într-un centru al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, unde se află în prezent în izolare și este evaluat cu privire la consumul de droguri, potrivit TVR Info.. Până la finalizarea procedurii, băiatul nu va participa la cursurile online ale școlii.

Ceilalți doi suspecți au fost arestați. FOTO captură TVR
Ceilalți doi suspecți au fost arestați. FOTO captură TVR

Băiatul a fost dus în centrul DGASPC ulterior tensiunilor izbucnite duminică seară în comuna Sânmihaiu Român din Timiș, după ce localnicii au aflat că băiatul de 13 ani, care este suspect în cazul crimei comise pe 19 ianuarie, în Cenei, județul Timiș, s-ar fi mutat în locuința bunicilor săi.

Minorul nu răspunde penal conform legislației actuale, însă prezența lui în comunitate a stârnit revoltă.

Peste o sută de oameni s-au adunat în fața casei, iar autoritățile au fost nevoite să intervină pentru a preveni escaladarea situației. Polițiștii și jandarmii au format un cordon de protecție, iar primarul localității a venit la fața locului pentru a discuta cu protestatarii.

Bunicii copilului au susținut că acesta nu se mai află în locuință. În urma verificărilor făcute împreună cu primarul, minorul nu a fost găsit, însă tatăl său a fost descoperit ascuns în pod, temându-se de reacția mulțimii.

Preluat de autorități și dus într-un centru DGASPC

Edilul a anunțat că situația va fi analizată în următoarea ședință a Consiliului Local.

Potrivit unor surse, duminică seară minorul a fost preluat de autorități și dus, împreună cu mama sa, într-un centru al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, unde se află în prezent în izolare, notează TVR. Evaluările privind un posibil consum de substanțe au început încă de la sosirea lui în instituție.

Mama copilului ar fi început să coopereze cu anchetatorii după ce adolescentul a publicat mesaje pe internet.

Băiatul ar fi trebuit să intre luni la cursurile online, însă până la finalizarea evaluărilor, nu va putea participa la acestea.

Amintim că cei doi băieți de 15 ani reținuți pentru uciderea lui Mario - victima crimei de la Cenei - au antecedente violente. Ancheta scoate la iveală că aceștia ar fi agresat un tânăr de 18 ani, cu câteva săptămâni înainte de tragedie. Victima a depus plângere, dar și-a retras-o ulterior.

Timişoara

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
digi24.ro
image
Cum poți rămâne fără toți banii din conturi ori fără identitatea digitală. Hackerii aplică metoda „password spraying”
stirileprotv.ro
image
Ultima ședință de coaliție înainte ca Bolojan să-și asume răspunderea pe reforma administrației. Premierul discută cu Nicușor Dan pe buget- SURSE
gandul.ro
image
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
mediafax.ro
image
I-a distrus în direct pe toți jucătorii de la FCSB! „Târnovanu? Noul Vlad! Tavi Popescu? Trage ca văcarul! Baba? Să-l retrogradeze pe Dorinel! Ngezana? Bolovan!” Exclusiv
fanatik.ro
image
Rusia a numit primele trei țări pe care le-ar lovi cu arme nucleare dacă conflictul din Ucraina ia amploare: „Pentru a aduce Europa la rațiune”
libertatea.ro
image
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea
digi24.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
11 bărbați, uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal. Apel la președintele țării
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
Copilul acuzat de crimă a fost scos, pe ascuns, din casa bunicilor și internat pentru dezintoxicare. Ar fi dependent de droguri
antena3.ro
image
Vânătoarea ucigaşului lui Mario, transmisă live pe TikTok. 200 de oameni s-au strâns în faţa casei bunicilor
observatornews.ro
image
Ea e Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă în urmă cu puțin timp, în București. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani
cancan.ro
image
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
prosport.ro
image
Comportament greu de explicat: ce a făcut ucigașul lui Mario Berinde imediat după ce l-a atacat
playtech.ro
image
Bomba lui Mitică Dragomir: Adi Mutu la FCSB! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ion Țiriac a auzit ce a spus Călin Popescu Tăriceanu, a luat microfonul și i-a dat o replică memorabilă
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Proteste puternice au izbucnit în comuna bunicilor băiatului de 13 ani, implicat în moartea lui Mario. Peste 500 de mii de oameni au urmărit revolta live, pe Tik Tok: „Nu are voie să fie liber!”
kanald.ro
image
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
wowbiz.ro
image
Un fenomen mai „periculos” decât vortexul polar urmează în luna februarie, un nou ciclon-bombă aduce ninsori
romaniatv.net
image
Vești bune pentru milioane de pensionari în februarie! Data exactă la care vin pensiile
mediaflux.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
click.ro
image
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
click.ro
image
Dezvăluiri din culise! Ce s-a întâmplat la Românii au talent între Carmen Tănase și Bobo. Andi Moisescu: „M-am și gândit, mamă, cum o reacționa Carmen”
click.ro
Prințul Bernhard și Prințesa Annette ai Olandei foto GettyImages 56237823 (5) jpg
Despărțire șocantă la început de 2026. Prințul îi spune adio soției după 25 de ani de mariaj și divorțează brusc
okmagazine.ro
Kate vs Camilla, mâncare, Profimedia (2) jpg
Mâncarea preferată a Prințesei Kate e detestată de Regina Camilla. Soția lui Charles nici nu vrea s-audă de acest aliment
okmagazine.ro
? ??? ??? ?????? ???? ?? ???????? ????????? ??????? webp
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ce pun japonezii în omletă, ca să iasă atât de bună și pufoasă. Arată ca un pandișpan și are un gust excelent
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”

OK! Magazine

image
Mâncarea preferată a Prințesei Kate e detestată de Regina Camilla. Soția lui Charles nici nu vrea s-audă de acest aliment

Click! Pentru femei

image
Tiarele regale. O contesă dezvăluie „codul” bijuteriilor purtate de Prințesa de Wales

Click! Sănătate

image
Atenţie! Tensiunea poate creşte brusc în aceste situaţii! Sfatul medicului