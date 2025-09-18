search
Joi, 18 Septembrie 2025
O cântăreaţă de muzică populară și soțul ei, prinși la furat într-un hypermarket. Artista mai este acuzată că a înșelat statul în timpul pandemiei

Cântăreața de muzică populară Teodora Pană și soțul ei au fost prinși la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu. Cei doi au fost înregistrați de camerele de supraveghere când încercau să sustragă parfumuri, o perie de păr, elastice și deodorante. Artista neagă că ar fi vorba de furt.

Teodora Pană neagă că ar fi vorba de furt. FOTO Facebook Teodora Pană
Teodora Pană neagă că ar fi vorba de furt. FOTO Facebook Teodora Pană

Marți, 16 septembrie, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați cu privire la faptul că, într-un hypermarket din municipiu, au fost identificate două persoane bănuite de sustragerea unor bunuri, potrivit unui comunicat transmis de Poliție.

Oamenii legii s-au deplasat la fața locului, unde au identificat un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din localitatea Moșnița Nouă, județul Timiș și o femeie de 36 de ani, din municipiul Târgu Jiu, bănuiți că ar fi sustras, de pe rafturile hypermarketului, situat pe strada Termocentralei, mai multe produse, în valoare totală de 380 de lei.

Teodora Pană: „Nu am furat”

Este vorba de cântăreață de muzică populară din Gorj Teodora Pană și soțul său.

Artista a reacționat după ce informația a ajuns în presă.

„Nu am furat”, a spus Teodora Pană, potrivit unei postări pe pagina de Facebook Sunclick

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, iar bunurile sustrase au fost recuperate și restituite hypermarketului.

Scandalul din 2019: „S-a năpustit asupra mea, mi-a rupt mâna”

Amintim că, în 2019, o femeie de 51 de ani, care locuieşte într-un bloc din municipiului Târgu Jiu, a acuzat-o pe cunoscuta cântăreaţă Teodora Pană, vecina sa, că a lovit-o cu un par şi că i-a rupt mâna.

Femeia relata atunci că scandalul a pornit  de la o pisică.

„Era pisicuţa mea afară şi fiul ei voia să se joace cu ea, dar mama a început să îmi aducă jigniri, că e împuţită şi că se umple de pureci. I-am spus că de ce vorbeşte aşa, pentru că este pisica mea. Am «flituit-o», i-am spus că poate are ceva de cântat şi că poate uită versurile şi i-am spus că este «cântăcioasă». Când a auzit asta, a luat un par care era pe bancă, s-a năpustit asupra mea, mi-a rupt mâna şi m-a lovit aici şi pe picior. A fost ditamai parul. Dacă nu mă apăram şi ripostam, să ştiţi că îmi spărgea capul. A venit şi a luat-o soţul. Nici nu m-au întrebat dacă am păţit ceva“, povestea, atunci, vecina.

Soţul Teodorei Pană susţinea, după incident, că vecina lor le-a jignit şi înjurat copilul de cinci ani, pentru că a pus mâna pe pisică şi că a vrut chiar să-l lovească: „Femeia nu a avut nicio mână ruptă. Se va dovedi acest lucru în instanţa de judecată. Cu mâna care susţine că este ruptă ne arăta semne obscene. Doamna s-a luat de copiii noştri şi i-a înjurat. Nu a dat nimeni cu parul în ea, aşa cum aberează. L-a înjurat pe copil şi a sărit la el să-l bată“.

Teodora Pană a depus şi ea o plângere penală împotriva vecinei pentru lovire. 

„A depus plângere. A luat-o de cap. Teodorei i-a dislocat proteza la silicon. Am făcut trei drumuri la Bucureşti pentru doamna Lia, vecina mea, la control, pentru că a fost trimisă la control. Vecinii vorbesc la bar că se laudă că o să ne ia 10.000 de euro. Poate nu ştie cât înseamnă“, explica soțul artistei.

Acuzată că a înșelat statul în timpul pandemiei și condamnată de prima instanță

Teodora Pană se numără printre artiștii acuzați că au înșelat statul în timpul pandemiei și condamnați în luna august a acestui an (printr-o decizie care nu este definitivă).

Potrivit As în Gorj, printre cei vizați se află nume cunoscute ale scenei muzicii populare: Roberta Maria Crintea, Victoria Lăcătușu, Nicoleta Ramona Lăcătușu, Romina Teodora Pană, Raluca Doriana Sandu, Cristina Olteanu, Maria Violeta Ciocăzanu (fostă Priboi), Florina Cristina Grădinaru, Ramona Diana Bărănescu (fostă Istudor), Laviniu Gabriel Păducel, Marian Piscureanu, Alexandru Deaconescu și Marius Baldovin.

Magistrații au decis pedepse cu închisoarea, dar cu suspendare, pentru majoritatea inculpaților, în condițiile în care prejudiciul – de aproximativ 120.000 de lei – a fost deja recuperat. Sentința nu este definitivă, iar cei condamnați pot face apel.

Doi dintre cei trimiși în judecată, Teodora Pană și Alexandru Deaconescu, au fost condamnați la închisoare cu executare pentru o perioadă de 1 an și două luni, respectiv 1 an și jumătate.

Procurorii susțin că artiștii au depus declarații false pentru a încasa indemnizații de la AJPIS Gorj în timpul pandemiei de COVID-19, bani destinați celor care trăiau doar din drepturi de autor, deși unii dintre ei erau angajați cu contracte de muncă.

Verdictul din 22 august 2025 vine ca o lovitură de imagine pentru artiștii implicați, care, în timp ce susțineau spectacole și cântau pe scene, declarau oficial că nu mai aveau nicio sursă de venit.

Târgu-Jiu

