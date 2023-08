Explicația halucinantă a Poliției, care a testat alcoolscopic șoferul drogat din 2 Mai, deși avea stupefiante în mașină | VIDEO

Matei Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri în dimineața zilei de 19 august 2023, a fost lăsat să plece de polițiștii din Vama Veche înainte de tragedie, deși în mașina sa fuseseră găsite mai multe droguri.

Informația a fost furnizată de către chestorul Constantin Glugă, șeful IPJ Constanța, în cadrul unei conferințe de presă organizate luni, 21 august 2023.

La data de 17 august 2023, Matei Vlad Pascu a ajuns în Constanța împreună cu tatăl său. În seara de 18 august 2023, Matei Vlad Pascu a fost oprit în trafic în Constanța în cadrul unei acțiuni cu caracter preventiv. I s-a atras atenția cu privire la respectarea normelor rutiere și conduitei în trafic. Cu toate acestea, lui Matei Vlad Pascu nu i-a păsat.

În dimineața zilei de sâmbătă, 19 august 2023, în jurul orei 00.40, un bărbat a sesizat prin telefon la numărul unic 112 IPJ Constanța că un autoturism circulă dinspre Vama Veche spre 2 Mai cu posibile încălcări ale circulației rutiere.

Autoturismul, care era condus chiar de Matei Vlad Pascu, a fost dat în atenție tuturor efectivelor.

Au fost efectuate activități pentru localizarea automobilului.

În aceeași dimineață, la ora 02.40, autoturismul a fost depistat de o patrulă mixtă circulând pe DN 39 din localitatea Vama Veche. Au fost legitimați șoferul și cei doi pasageri care îl însoțeau. În interiorul autoturismului, într-un pachet de țigări au fost descoperite droguri: un joint și patru pastile.

VIDEO - TESTAREA PENTRU ALCOOL A LUI MATEI-VLAD PASCU DE CĂTRE POLIȚIA VAMA VECHE

„Șoferul a fost condus la sediul Poliției Vama Veche. A fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea zero, fiind prezent la biroul de poliție până la 4.30 dimineața. Ulterior, șoferul ar fi consumat substanțe interzise. Șoferul nu a fost testat cu aparatul drug test, am dispus cercetarea prealabilă a unui ofițer și a doi agenți de poliție pentru a se stabili dacă există sau nu vreo abatere din punct de vedere disciplinar. Conducătorul auto nu prezenta semne specifice consumului de substanțe psihoactive. Au fost găsite nouă persoane la locația din Vama Veche unde șoferul ar fi consumat ulterior substanțe interzise. Drogurile ridicate din autoturism sunt diferite de cele indicate de aparatul drug test în urma testării din dimineața de sâmbătă 19 august”, spune chestorul Constantin Glugă, șeful IPJ Constanța.

VIDEO - CHESTORUL CONSTANTIN ADRIAN GLUGĂ, ȘEFUL IPJ CONSTANȚA / SURSA ZIUA DE CONSTANȚA

Iată declarațiile complete ale șefului IPJ Constanța:

„În primul rând, vă rog să-mi permiteți să transmit condoleanțe familiilor și prietenilor celor două persoane care au decedat în urma tragicului eveniment, din data de 19 august. Doresc să precizez faptul că, de la începutul sezonului estival, în baza Planului de acțiune Litoral 2023, efectivele din Constanța au fost suplimentate cu polițiști din țară, pentru a derula misiuni de menținere a ordinii și liniștii publice, precum și de prevenire a evenimentelor rutiere.

În cadrul acțiunilor desfășurate, polițiștii au efectuat 5.062 testări cu aparate alcooltest și 809 testări cu aparate drugtest, în urma cărora 138 persoane au fost despistate sub influența alcoolului și 45 sub influența drogurilor.

De asemenea, în noaptea de 18 spre 19 august 2023, polițiștii au efectuat 47 testări cu aparate alcooltest și 6 testări cu aparate drugtest.În ceea ce privește evenimentul din data de 19 august, din dispoziția conducerii MAI și IGPR, am analizat personal evenimentul, iar după această analiză și după administrarea probatoriului în cauză, vă pot comunica următoarele aspecte:

La data de 17 august, șoferul a ajuns, împreună cu tatăl său, în județul Constanța.

În seara de 18 august, a fost oprit în trafic de polițiștii rutieri, în cadrul unei acțiuni preventive, moment în care i s-a atras atenția cu privire la respectarea normelor rutiere.La data de 19 august 2023, în jurul orei 00:40, prin 112, un bărbat a sesizat Inspectoratul de Poliție Județean Constanța despre faptul că, pe D.N. 39, din direcția Vama Veche către 2 Mai, un autoturism circulă cu posibile încălcări ale legislației rutiere.

Având în vedere semnalarea, autoturismul a fost dat în atenție efectivelor din teren și s-au efectuat activități pentru găsirea acestuia.În jurul orei 02:40, autoturismul respectiv a fost depistat de patrula mixtă, formată dintr-un polițist și un jandarm din cadrul G.M.J. Constanța, circulând pe D.N. 39, în localitatea Vama Veche.

A fost legitimat șoferul, precum și cei 2 pasageri, iar, în urma verificărilor efectuate, în interiorul autoturismului, într-un pachet de țigări, a fost descoperită o țigară artizanală, tip joint și o folie marcată cu denumirea „bromazepam”, ce conținea 4 pastile, care au fost înaintate Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, pentru continuarea cercetărilor.

Șoferul a fost condus cu autospeciala de poliție la sediul Biroului de Poliție Vama Veche – 2 Mai, unde a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea 0, fiind prezent în sediul Biroului de Poliție Vama Veche – 2 Mai, până în jurul orei 04:30.Din datele transmise de polițiștii care au efectuat verificările, șoferul, la acel moment, nu prezenta semne specifice consumului de droguri.

Tot din verificări a reieșit că, după ce a părăsit sediul Biroului de Poliție Vama Veche – 2 Mai, șoferul s-a deplasat la o locație, din Vama Veche, unde ar fi consumat substanțe interzise. Ulterior, la ora 05.25, a avut loc evenimentul rutier, în urma căruia 2 persoane au decedat și 3 au fost rănite.

Cu privire la faptul că șoferul, în noaptea de 18 spre 19 august nu a fost testat cu aparatul drugtest, am dispus cercetarea prealabilă a unui ofițer și 2 agenți, pentru stabilirea existenței/inexistenței unor abateri.

De asemenea, în cadrul cercetărilor efectuate, au fost depistate alte 9 persoane la locația din Vama Veche, unde șoferul ar fi consumat substanțe interzise, care fac obiectul verificărilor.

Totodată, fac precizarea că drogurile ridicate din autoturismul acestuia sunt diferite față de cele indicate pe aparatul drugtest”.

Pe 19 august 2023, la ora 5.25, drogat și circulând din nou cu viteză foarte mare, Matei Vlad Pascu a intrat în stațiunea 2 Mai într-un grup de opt tineri, care mergeau pe marginea drumului. Doi dintre ei au murit pe loc, iar alți trei au fost răniți.

În urma analizelor a ieșit la iveală faptul că Vlad Pascu consumase cocaină, amfetamină și metamfetamină, înainte de tragicul accident. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Matei Vlad Pascu se află în prezent în arestul IPJ Constanța. I se poate asigura asistență medicală, în caz de nevoie, iar condițiile de detenție sunt mai bune decât în închisoare. El poate rămâne aici pe toată perioada efectuării urmăririi penale, însă nu mai mult de șase luni, după care va fi transferat într-un penitenciar.