Șoferul drogat de la 2 Mai, oprit de Poliție înainte de accident. Martor: „Poliția l-a lăsat să plece“

Matei Vlad Pascu, șoferul drogat care în dimineața zilei de sâmbătă, 19 august 2023, a ucis doi tineri și rănit alți trei, este în arest preventiv pentru 30 de zile.

Îmbrăcat cu haine de firma, conducând o mașină Mercedes decapotabilă de colecție, Matei Vlad Pascu a fost ușor de remarcat de turiștii din Vama Veche - de regulă modești. La un moment dat, spune unul din ei, Pascu chiar a fost oprit de Poliție cu două ore înainte de tragedie, în dimineața zilei de 19 august 2023, însă a fost lăsat să plece.

„Mașina respectivă era trasă pe dreapta pe E87 (strada principală) de un echipaj de poliție în față unui magazin non stop situat pe segmentul de E87 cuprins între stradă Ion Creangă și stradă Plajei în jur de ora 03:00. Pe Google Street View locația respectivă apare că fiind “Market Adde Ami”. Am admirat mașina, dar șoferul părea foarte agitat în momentul în care poliția îi verifică actele, în mașînă era cel care a fost arestat împreună cu niște fete. Peste 5 minute m-am întors la locul respectiv, iar mașînă era încuiată și cu motorul oprit, am presupus că respectivul a fost luat la secție, dar aparent, peste două ore a omorât doi oameni la volanul acestei mașini”, este mesajul unui tânăr care a asistat la această scenă în Vama Veche.

„Menționez că în fața magazinului respectiv erau și două persoane care stăteau la bere la o masă, deci mai sunt și alți martori care au văzut acest lucru”, a mai afirmat martorul pe rețeaua Reddit.com, la o postare legată de teribilul accident.

„Adevărul” a solicitat oficial IPJ Constanța un punct de vedere privind afirmațiile martorului, pentru a afla dacă într-adevăr Vlad Pascu a fost verificat înainte de dubla tragedie rutieră și lăsat să plece.

Până la acest moment, punctul de vedere oficial al IPJ Constanța nu a fost trimis. Dar Poliția a convocat presa la sediul IPJ la ora 14.00 pentru declarații de presă.

Matei Vlad Pascu, un tânăr de 19 ani din București, drogat cu trei tipuri de stupefiante de mare risc, s-a urcat în zorii zilei de sâmbătă, 19 august 2023, la volanul mașinii cu care venise la mare, un Mercedes Benz decapotabil ce costă zeci de mii de euro. A condus haotic din Vama Veche spre 2 Mai, iar aproape de 2 Mai a intrat într-un grup de opt tineri, studenți la Facultatea de Geografie în București.

O fată și un băiat au fost efectiv spulberați de bolid. Impactul a fost nimicitor, iar detaliile sunt greu de redat. Șoferul, care abia își luase permisul auto, a fugit de la locul accidentului, iar când a fost prins, în Vama Veche, era confuz și a spus polițiștilor că a lovit „o vrabie“.