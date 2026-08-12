Trei obstacole, puse intenționat pe calea ferată Constanța-Mangalia. Cazuri similare au fost și lunile trecute. Poliția face cercetări

Trei obstacole au fost descoperite miercuri, 12 august, în gabaritul căii ferate Constanța-Mangalia, pe firul II de circulație. Potrivit CFR, obiectele ar fi fost amplasate intenționat pe calea ferată, însă au fost îndepărtate înainte de trecerea unui tren, astfel că circulația feroviară nu a fost afectată.

Un revizor de cale care se deplasa dinspre Agigea a identificat cele trei obstacole în timpul verificărilor efectuate pe teren. La kilometrul 226+730 au fost găsite mai multe traverse amplasate în zona căii ferate, iar la kilometrul 226+520 se afla un morman de crengi între șine.

Cel mai grav incident a fost înregistrat la kilometrul 226+400, unde o bornă hectometrică din beton fusese amplasată intenționat în gabaritul căii ferate.

Toate obstacolele au fost îndepărtate înainte de trecerea trenului care a plecat din Mangalia spre Constanța la ora 12:40.

Poliția Transporturi Feroviare a fost sesizată și desfășoară cercetări pentru stabilirea circumstanțelor în care obiectele au ajuns pe calea ferată și pentru identificarea persoanelor responsabile.

CFR atrage atenția că amplasarea intenționată a unor obiecte în gabaritul căii ferate poate pune în pericol siguranța circulației și poate provoca accidente feroviare grave.

Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. reamintește că accesul neautorizat în zona de siguranță a infrastructurii feroviare și amplasarea de obstacole pe calea ferată sunt interzise și pot avea consecințe deosebit de grave asupra siguranței circulației.

Cazul de miercuri se adaugă altor două situații similare înregistrate în lunile iunie și iulie 2026, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța. Și în aceste cazuri, Poliția Transporturi Feroviare desfășoară cercetări. Incidentul din iulie s-a produs în zona stației CFR Constanța. Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA, mecanicul trenului R 8819, operat de CFR Călători, a semnalat, în jurul orei 14:10, prezența unui obstacol pe calea ferată.

„Tentativă de sabotaj feroviar la Constanţa. La ora 14:10, mecanicul trenului R 8819, operat de Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" SA, a semnalat prezenţa unei mărci de siguranţă în gabaritul căii ferate, pe diagonala 23-25, între Constanţa Grupa Tehnică şi intrarea în Staţia CF Constanţa”, a transmis CFR SA într-un comunicat.



