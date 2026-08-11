În Portul Constanța se află în desfășurare lucrări pentru montarea unor sisteme moderne de cântărire a camioanelor, de tip „weight in motion”, la principalele porți de acces. În aceste zile, lucrările sunt concentrate la Poarta 10.

Primele cântare au fost deja montate la Porțile 7 și 10 bis, în timp ce la Porțile 10 și 14 se desfășoară, în paralel, diferite tipuri de activități, informează Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța România.

Porțile 7, 10 și 10 bis reprezintă principalele căi de acces general pentru mărfuri, iar Poarta 14 este destinată ieșirii din port.

Sursa: facebook.com/ConstantaPort

Sistemul va putea cântări vehicule de până la 200 de tone

Lucrările includ atât instalarea componentelor hardware, cât și dezvoltarea și configurarea platformei software. Aceasta este destinată integrării tuturor senzorilor și punerii în funcțiune a întregului sistem. După finalizarea acestor operațiuni, echipamentele vor fi calibrate de producător.



Noua tehnologie folosește senzori de fibră optică și permite cântărirea vehiculelor cu o greutate de până la 200 de tone, respectiv 20 de tone pe axă. Cântărirea poate fi realizată în timp ce vehiculele se deplasează, la viteze cuprinse între 5 și 90 de kilometri pe oră.

Implementarea sistemului de către Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța va avea impact și asupra managementului traficului din port.

Potrivit companiei, informațiile centralizate vor contribui la predictibilitatea aglomerațiilor din port și vor permite redirecționarea camioanelor pentru evitarea blocajelor rutiere.