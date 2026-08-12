Nouă persoane acuzate de înșelăciune, reținute la Constanța. Schema care a păcălit zeci de victime în 10 județe. Prejudiciu de 500.000 de lei

Nouă persoane cu vârste între 16 și 43 de ani au fost reținute de polițiștii constănțeni, fiind suspectate că au comis 26 de fapte de înșelăciune și tentativă de înșelăciune în mai multe județe din țară. Prejudiciul total estimat se ridică la aproximativ 500.000 de lei.

Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, ancheta vizează fapte comise în perioada aprilie - iulie 2026. Suspecții, șapte bărbați și două femei, ar fi apelat victimele pe telefonul fix, pretinzând că sunt rude ale acestora și solicitând bani sub pretextul unei urgențe medicale.

„Acest pretext avea la bază, în toate cazurile, o afecţiune pulmonară în urma căreia persoanele cercetate ar fi solicitat sume de bani persoanelor vătămate, motivând urgenţa intervenţiei medicale, respectiv utilizarea unui aparat de ventilaţie mecanică pentru care trebuia achitată o anumită sumă de bani”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Pentru a întări credibilitatea scenariului, în discuțiile telefonice ar fi intervenit și complicii lor.

„Totodată, din cercetări s-a stabilit faptul că, în cadrul conversaţiei telefonice ar fi intervenit şi alte persoane care şi-ar fi declinat diverse calităţi mincinoase, cea mai des întâlnită fiind cea de medic, totul pentru a întări sau menţine starea de panică instalată persoanelor vătămate”, au precizat polițiștii.

Victimele ar fi fost apoi îndrumate către locuri prestabilite, în apropierea locuinței, unde complicii ar fi preluat banii.

Aceștia ar fi încercat să își ascundă identitatea.

„Persoanele bănuite că ar fi fost complici la fapte ar fi avut, în toate cazurile, figura acoperită cu o mască medicinală şi ar fi fost îmbrăcaţi cu haine de culoare închisă (…) cu scopul de a evita identificarea fizionomiei corporale şi faciale”, au mai transmis reprezentanții IPJ.

Faptele ar fi fost comise în municipiul Constanța și în județele Ialomița, Călărași, Prahova, Giurgiu, Vâlcea, Sibiu, Hunedoara, Mehedinți și Botoșani.

În cadrul anchetei, polițiștii au efectuat 13 percheziții domiciliare în Constanța și Năvodari. Au fost ridicate sume de bani în lei și valută, bijuterii și alte bunuri relevante pentru dosar.

Cele nouă persoane au fost reținute pentru 24 de ore și urmează să fie prezentate instanței cu propunere de arestare preventivă.