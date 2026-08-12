Fostul viceministru polonez al Justiției Marcin Romanowski, anchetat pentru corupție, a fugit în Transnistria

Autoritățile poloneze au anunțat că fostul viceministru al Justiției Marcin Romanowski, căutat în cadrul unei anchete privind presupuse fapte de corupție, se află în prezent la Tiraspol, în regiunea separatistă Transnistria.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Parchetului din Varșovia, citat de agenția PAP, Romanowski a informat instanța printr-o scrisoare în care precizează că locuiește în Tiraspol, notează Agerpres.

În documentul semnat de mână, fostul oficial și-ar fi exprimat disponibilitatea de a se prezenta în fața unei instanțe sau a procurorilor polonezi, cu condiția să nu fie plasat în detenție.

Pe numele lui Romanowski a fost emis un mandat european de arestare, acesta fiind vizat de mai multe acuzații, inclusiv de corupție. Fostul demnitar respinge toate acuzațiile formulate împotriva sa.

În vârstă de 50 de ani, Marcin Romanowski a ocupat funcția de adjunct al ministrului Justiției între 2019 și 2023, în guvernul condus de partidul național-conservator Lege și Justiție (PiS).

Anchetatorii susțin că, în perioada în care a fost viceministru, Romanowski ar fi direcționat milioane de euro dintr-un fond destinat sprijinirii victimelor infracționalității către proiecte despre care fostul ministru al Justiției, Zbigniew Ziobro, afirmase că vor aduce beneficii politice partidului. Acuzațiile sunt negate de fostul oficial.

Conform relatărilor presei poloneze, Marcin Romanowski și fostul ministru Zbigniew Ziobro au plecat inițial în Ungaria, unde au beneficiat de azil acordat de guvernul condus atunci de Viktor Orban. După schimbarea guvernului de la Budapesta și anunțul noului premier, Peter Magyar, că Ungaria nu îi va mai proteja, Ziobro ar fi părăsit țara și s-ar fi refugiat în Statele Unite.

Transnistria este o regiune separatistă a Republicii Moldova, nerecunoscută la nivel internațional și considerată a se afla în sfera de influență a Rusiei.