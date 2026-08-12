Fostul rector al Universității „Ovidius” din Constanța, reținut într-un dosar de proxenetism

Fostul rector al Universității „Ovidius” din Constanța Tiberius Dănuț Epure ar fi una dintre persoanele reținute marți într-un dosar de proxenetism instrumentat de autoritățile din Constanța, potrivit unor surse citate de presa locală.

Polițiștii Serviciului Municipal de Investigații Criminale Constanța au efectuat marți, 12 august, șase percheziții domiciliare în județele Constanța și Călărași, într-un dosar penal aflat în curs de instrumentare. Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Constanța și al polițiștilor din cadrul IPJ Călărași, vizând locuințele unor persoane bănuite de implicare în faptele cercetate.

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru probarea activității infracționale, iar trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore și introduse în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Unul dintre cei trei - un bărbat în vârstă de 55 de ani- este acuzat că, în lunile martie, mai și iunie 2026, ar fi înlesnit practicarea prostituției de către trei persoane vătămate, punându-le la dispoziție imobile închiriate în regim hotelier pentru prestarea de servicii sexuale.

Potrivit surse, ar fi vorba de Tiberius Dănuț Epure, fost rector al Universității „Ovidius” din Constanța, notează Ziua de Constanța și FocusPress.

Anchetatorii susțin că persoanele cercetate ar fi obținut beneficii materiale din activitatea de prostituție, prin încasarea unor sume provenite din serviciile oferite clienților.

Celelalte două persoane reținute sunt un bărbat de 38 de ani și o femeie de 48 de ani.

Tiberius Dănuț Epure a condus Universitatea „Ovidius” până în 2013. Ulterior, el a fost cercetat și condamnat într-un dosar de corupție privind luare de mită.

Până la o decizie definitivă a instanței, toate persoanele cercetate în acest dosar beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile procesuale prevăzute de legislația în vigoare.