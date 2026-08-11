 Trei incendii în 20 de minute, pe un bulevard din Capitală. Un bărbat de 39 de ani a fost arestat preventiv | adevarul.ro
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Trei incendii în 20 de minute, pe un bulevard din Capitală. Un bărbat de 39 de ani a fost arestat preventiv

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Un bărbat de 39 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce ar fi provocat trei incendii în mai puțin de 25 de minute, în noaptea de 8 august, pe Bulevardul Iuliu Maniu din București. Focul a cuprins bunuri aflate în spatele unui supermarket, o motocicletă și deșeuri amplasate la intrarea unui bloc de locuințe.

Un bărbat de 39 de ani a fost arestat preventiv. FOTO: Captură Video / Poliția Română
Un bărbat de 39 de ani a fost arestat preventiv. FOTO: Captură Video / Poliția Română

Potrivit procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, primul incendiu a fost provocat în jurul orei 03:20, în zona de primire a mărfii a unui magazin de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Au fost distruse mai multe rastele din fier, aparate de aer condiționat, geamuri și componente ale sistemului electric. Flăcările s-au extins pe partea din spate a unui bloc de apartamente, până la etajul al treilea. Potrivit unor surse din anchetă, magazinul era un supermarket Mega Image, însă acesta nu a fost afectat direct de incendiu.

În jurul orei 03:29, bărbatul ar fi incendiat o motocicletă parcată pe trotuar, tot pe Bulevardul Iuliu Maniu. Vehiculul a fost deteriorat în urma incendiului.

Al treilea incident s-a produs în jurul orei 03:42. Anchetatorii susțin că bărbatul a amplasat mai multe deșeuri la ușa de acces a unui bloc de locuințe și le-a incendiat. Fumul s-a propagat către apartamentele imobilului, iar focul risca să se extindă la alte bunuri și să pună în pericol locatarii.

Toate cele trei incendii au fost stinse de pompieri, înainte ca situația să se agraveze.

Bărbatul a fost reținut duminică de polițiștii Secției 22, iar ulterior Judecătoria Sectorului 6 a dispus arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. El este cercetat pentru infracțiunea de distrugere calificată în formă continuată.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost provocate incendiile. 

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