 Alarmă pe USS Abraham Lincoln. Marinari epuizați ar fi încercat să sară peste bord: „Sper să nu mă trezesc mâine” | adevarul.ro
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Alarmă pe USS Abraham Lincoln. Marinari epuizați ar fi încercat să sară peste bord: „Sper să nu mă trezesc mâine”

Război în Orientul Mijlociu
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Situație alarmantă la bordul portavionului american USS Abraham Lincoln, unde mai mulți marinari ar fi încercat să sară peste bord, pe fondul epuizării fizice și psihice provocate de o misiune militară prelungită. Nava și cei aproximativ 5.000 de militari aflați la bord au ajuns să petreacă sute de zile consecutiv pe mare, în cadrul operațiunilor din Orientul Mijlociu.

Portavionul USS Abraham Lincoln foto: AFP
Portavionul USS Abraham Lincoln foto: AFP

Familiile militarilor au tras un semnal de alarmă în cadrul unei întâlniri cu oficialii Marinei americane, organizată la San Diego. Aproximativ 200 de membri ai familiilor au cerut explicații cu privire la starea echipajului și la durata neobișnuit de mare a misiunii. Potrivit relatărilor, unii marinari ar fi ajuns într-o stare psihică extrem de gravă, scrie The Guardian.

Una dintre femeile prezente la întâlnire a povestit că soțul ei i-a trimis un mesaj în care îi spunea că speră să nu se mai trezească a doua zi. Un alt caz relatat de presa americană se referă la un marinar care ar fi încercat să sară peste bord după ce perioada sa de serviciu pe mare a fost prelungită în mod repetat. Un coleg ar fi intervenit într-un alt incident și ar fi împiedicat un membru al echipajului să sară de pe navă.

„Dușuri cu mucegai și toalete defecte”

Familiile reclamă nu doar presiunea psihică, ci și condițiile de trai de la bord. Printre problemele semnalate se numără dușuri cu mucegai, toalete defecte, mașini de spălat care nu funcționează cu săptămânile, perioade îndelungate fără apă caldă și lipsa unor produse de igienă de bază.

Au fost, de asemenea, relatări despre probleme legate de alimentație, inclusiv porții reduse și întârzieri în aprovizionare.

Marina americană susține, însă, că nava rămâne capabilă să își îndeplinească misiunile și că eventualele lipsuri de provizii au fost temporare.

Situația a stârnit reacții și în Congresul american. Democratul Mike Levin a criticat public condițiile de la bord și a susținut că militarii care își servesc țara trebuie să beneficieze cel puțin de apă caldă, toalete funcționale și hrană adecvată.

Portavionul trebuia să se întoarcă în mai

USS Abraham Lincoln a plecat din San Diego pe 21 noiembrie 2025, pentru o misiune care trebuia inițial să se desfășoare în Pacific. Ulterior, nava a fost redirecționată către Orientul Mijlociu, pe fondul conflictului dintre Statele Unite și Iran.

Misiunea urma să se încheie în luna mai, însă a fost prelungită. Echipajul a avut foarte puține opriri în port în timpul desfășurării, iar portavionul a stabilit un record pentru numărul de zile consecutive petrecute pe mare.

Presiunea acumulată a afectat și viața personală a militarilor. Familiile spun că unii dintre aceștia au ratat aniversări, nunți și alte momente importante, în timp ce întoarcerea acasă a fost amânată în repetate rânduri.

Problemele de sănătate mintală, semnalate de cercetători

Stresul asociat misiunilor navale de lungă durată nu este un fenomen nou. Cercetări realizate în rândul marinarilor americani au identificat printre principalii factori de stres zgomotul puternic, lipsa odihnei și accesul insuficient la servicii medicale și de sănătate mintală.

Familiile cer acum Marinei americane să ofere un calendar clar pentru încheierea misiunii și să ia măsuri pentru protejarea sănătății și siguranței echipajului.

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