Ministrul apărării din Republica Moldova a întrerupt miercuri o jurnalistă de la NewsMaker care îi adresa o întrebare în limba rusă, argumentând „Nu vă înţeleg”, deși, în CV-ul săi oficial, Anatolie Nosatîi menționează că vorbește limba rusă și că a studiat patru ani în Ucraina.

Incidentul a avut loc în cadrul unei conferințe de presă susținute după ședința Guvernului.

Jurnalista Alexandra Mereuță și-a început întrebarea în rusă: „Domnule Nosatîi, să ne spuneți…”, însă ministrul Anatolie Nosatîi a intervenit înainte ca aceasta să își finalizeze formularea:

„Nu vă înțeleg”.

„Mulțumesc frumos că vorbiți în limba de stat, limba română”

Jurnalista a reformulat ulterior întrebarea în limba română, iar ministrul i-a răspuns, adăugând: „Cu mare drag şi mulțumesc frumos că vorbiți în limba de stat, limba română. O vorbiți foarte bine”.

Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Guvernului, Anatolie Nosatîi indică drept limbă maternă româna și menționează că vorbește limba rusă și limba engleză, potrivit News.ro.

Documentul arată că, în anii ’90, acesta a urmat timp de patru ani cursuri militare în Ucraina: un curs de cercetare tactică la Școala Militară Superioară de arme întrunite din Kiev și un curs de infanterie la Odesa.

„Nu tolerăm manipulările”

În reacție la atitudinea ministrului, NewsMaker a publicat un „disclaimer”, potrivi căruia redacția „condamnă orice formă de discriminare, revanșism, xenofobie, limbaj al urii şi exploatare a fobiilor și stereotipurilor în scopuri politice”:

„Nu tolerăm manipulările îndreptate către divizarea oamenilor în «ai noștri» și «străini» în funcție de naționalitate, proveniență etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, posibilități limitate, viziuni, loc de trai, apartenenţă, orientare sexuală, etc. Misiunea noastră este informarea corectă a cititorilor despre ceea ce se întâmplă şi susţinerea principiilor drepturilor omului, toleranţei, libertăţii de exprimare şi gândire, diversitate, precum şi respectarea drepturilor minorităţilor”.

NewsMaker este una dintre publicațiile cu cea mai ridicată credibilitate din Republica Moldova, conform evaluării Centrului pentru Jurnalism Independent (CJI) din a doua jumătate a anului 2025.

Site-ul publică conținut în limbile română și rusă, menținând un ton echidistant și oferind context detaliat pentru subiectele abordate. Este frecvent citat de presa din România, Ucraina și de publicații de limbă rusă din exil.

Conform raportului financiar NewsMaker pentru 2025, 85% din bugetul redacției a provenit din granturi internaționale, iar 13% din publicitate și producție comercială.

Redacția precizează că „de la fondarea sa în 2014, există în principal din fonduri de granturi”. Printre finanțatorii din 2025 s-au numărat Ambasadele SUA și Țărilor de Jos, National Endowment for Democracy (NED), Internews, International Fund for Public Interest Media, International Media Support, European Endowment for Democracy și Biroul de Cooperare al Elveției. Lista actuală include, între altele, Atlantic Council, NED, Departamentul de Stat al SUA, Ministerul de Externe al Țărilor de Jos, Internews Europe și instituții elvețiene.

Publicația este deținută de trei membre ale echipei de conducere.