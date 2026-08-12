Aur european pentru David Popovici după o cursă senzațională. Dinamovistul a doborât recordul

David Popovici (21 de ani) a confirmat că este cel mai valoros înotător pe 100 m liber de pe „Bătrânul Continent”. Sportivul bucureștean a câștigat finala probei regină a înotului la Campionatului European de înot de la Paris. Dinamovistul a fost cronometrat în 46,56 secunde, ceea ce reprezintă un record al competiției.

David Popovici a mai cucerit două titluri europene consecutive la 100 m liber, la Roma, în 2022, şi la Belgrad, în 2024.

David Popovici a concurat pe culoarul 4 în finala de astăzi. El a întors al doilea la 50 de metri, după Kornev, dar a revenit pe final și s-a impus cu autoritate. Românul a stabilit un nou record al competiției! Tot el îl deținea și pe cel vechi, cu un timp de 46,72.

Pe locurile următoare s-au clasat rusul Egor Kornev (46,74 secunde) și ungurul Kristof Milak (46,87).

David Popovici a devenit al doilea înotător din istorie care câştigă trei titluri europene la rând în proba de 100 m liber, după Aleksandr Popov.

Bucureșteanul a dominat semifinala a doua, fiind pe primul loc atât după prima lungime de bazin, cât și la final. Timpul său, 46,72 de secunde, reprezintă un nou record al Campionatului European de seniori. După cum se știe, recordul mondial al probei este deținut de chinezul Pan Zhanle, fiind stabilit în 31 iulie 2024, la JO de la Paris: 46,40 secunde. Rusul Egor Kornev a avut al 3-lea timp, 47,27, iar spaniolul Luca Hoek le Guenedal pe cel de-al 2-lea, 47,26.

În serii, ieri dimineață, Popovici a fost conometrat în 47,13 secunde. Pe locurile următoare după timpul în care au fost înregistrați s-au situat croatul Jere Hribar (47,80), spaniolul Luca Hoek le Guenedal (47,90), maghiarul Kristof Milak (47,92), rusul Egor Kornev (47,97), italianul Carlos D'Ambrosio (48,02), olandezul Sean Niewold (48,05), ungurul Nandor Nemeth (48,11), germanul Josha Salchow (48,35) și rusul Aleksandr Shchegolev (48,36).

La 100 m liber au mai concurat alți doi români. Patrick Sebastian Dinu a terminat seriile pe locul 27 (48,83), iar Eric Ştefan Andrieş s-a clasat pe 58 (49,79).

România participă cu 11 sportivi la Europenele de înot: David Popovici (100 m și 200 m liber), Eric Andrieș (100 m, 200 m și 400 m liber), Robert Badea (200 m fluture, 200 m și 400 m mixt), Darius Coman (100 m și 200 m bras, 200 m mixt), Alexandru Constantinescu (50 m, 100 m și 200 m spate), Patrick Sebastian Dinu (50 m și 100 m liber), Tudor Andrei Iordache (50 m, 100 m și 200 m spate), Vlad Mihalache (50 m și 100 m fluture), Denis Popescu (50 m și 100 m spate, 50 m și 100 m fluture), Andrei Proca (800 m și 1.500 m liber), Matei-Cristian State (200 m bras, 200 m și 400 m mixt).