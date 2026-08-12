Vacanță de coșmar în Spania. Doi pensionari au găsit o cameră ascunsă îndreptată spre pat

Un cuplu de pensionari britanici a avut parte de o experiență terifiantă în timpul vacanței la Madrid. Cei doi au descoperit o cameră ascunsă în dormitorul apartamentului închiriat prin Airbnb, amplasată într-un colț și îndreptată direct spre pat.

Donna, în vârstă de 62 de ani, și Raymond Nunn, de 87 de ani, ajunseseră în capitala Spaniei pe 3 august, pentru o călătorie specială dedicată celei de-a 39-a aniversări a căsătoriei. Cei doi s-au cazat într-un apartament din cartierul Lavapiés, însă după doar două zile au fost nevoiți să plece, scrie ndtv.

Primul dispozitiv nu le-a ridicat suspiciuni

La scurt timp după ce au intrat în apartament, pensionarii au observat în sufragerie un dispozitiv care părea să fie un senzor de mișcare sau o cameră. Acesta era orientat către ușa de la intrare. Pentru că nu avea nicio lumină intermitentă, cei doi au presupus că este un dispozitiv de securitate și nu i-au acordat prea multă atenție.

A doua zi, însă, Raymond a făcut o descoperire mult mai îngrijorătoare. În timp ce Donna era plecată să viziteze Madridul, bărbatul a rămas în apartament și a observat un alt dispozitiv în dormitor. O cameră era ascunsă într-un colț al încăperii. Mai mult, dispozitivul avea o lumină verde care clipea și era orientat direct către patul în care cei doi dormiseră deja o noapte.

„Amândoi tremuram când ne-am dat seama”

Descoperirea i-a îngrozit pe cei doi pensionari, care și-au dat seama că petrecuseră deja o noapte în cameră fără să știe că un dispozitiv era îndreptat spre pat.

Raymond a scos camera de pe perete și a întors-o, iar cuplul a contactat Airbnb pe 4 august. „Amândoi tremuram când ne-am dat seama. Raymond a dat camera jos de pe perete și a întors-o, dar a fost îngrozitor”, a povestit Donna.

Cei de la Airbnb le-au recomandat să părăsească imediat proprietatea. Era însă în jurul orei 20.00, iar pensionarii nu mai aveau unde să se cazeze în acea noapte.

În cele din urmă, au reușit să găsească un alt apartament, situat la aproximativ două ore sud de Madrid.

Cei doi au părăsit locuința pe 5 august, la numai două zile după ce ajunseseră în capitala Spaniei.

Vacanța aniversară a fost întreruptă

Schimbarea cazării le-a dat peste cap planurile. Pensionarii nu au mai reușit să viziteze toate locurile pe care și le propuseseră în Madrid.

„Am reușit să rezervăm un alt loc la câteva ore distanță, care era frumos, dar asta a însemnat că nu am putut să terminăm vizitarea obiectivelor turistice”, a spus Donna.

Experiența a fost atât de neplăcută încât femeia afirmă că nu crede că se va mai întoarce la Madrid.

„Este păcat pentru că nu ne vom mai întoarce niciodată la Madrid din cauza acestui lucru”, a mai declarat pensionara.

Airbnb le-a returnat banii și a suspendat proprietatea

După sesizarea făcută de cuplu, Airbnb le-a oferit celor doi o rambursare integrală. Compania a acoperit inclusiv costurile legate de rezervarea unei alte locuințe.

De asemenea, anunțul apartamentului a fost suspendat de pe platformă, în timp ce compania desfășoară o investigație.

Un purtător de cuvânt al Airbnb a declarat: „Am emis o rambursare integrală pentru oaspete și am suspendat anunțul în timp ce efectuăm o investigație suplimentară în acest caz”.

Compania a precizat că, începând din 2024, a interzis camerele de securitate amplasate în interiorul locuințelor listate pe platformă, indiferent de locul în care sunt amplasate sau dacă sunt dezactivate în timpul șederii oaspeților.

„În 2024, am interzis toate camerele de securitate din interiorul locuințelor listate, indiferent de locul în care sunt amplasate sau dacă sunt dezactivate în timpul șederii oaspeților”, a transmis reprezentantul companiei.

Airbnb a mai precizat că, în cazul încălcării politicii privind camerele de securitate, poate lua măsuri împotriva proprietarilor și poate elimina anunțurile de pe platformă.

„În situațiile rare în care politica noastră privind camerele de securitate este încălcată, luăm măsurile corespunzătoare, care pot include eliminarea anunțurilor și a utilizatorilor de pe Airbnb”, a mai declarat compania.

Reprezentanții Airbnb au subliniat că iau în serios sesizările primite de la clienți și că investighează cazul semnalat de cuplul britanic.