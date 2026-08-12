 Vacanță de coșmar în Spania. Doi pensionari au găsit o cameră ascunsă îndreptată spre pat | adevarul.ro
search
Miercuri, 12 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Vacanță de coșmar în Spania. Doi pensionari au găsit o cameră ascunsă îndreptată spre pat

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un cuplu de pensionari britanici a avut parte de o experiență terifiantă în timpul vacanței la Madrid. Cei doi au descoperit o cameră ascunsă în dormitorul apartamentului închiriat prin Airbnb, amplasată într-un colț și îndreptată direct spre pat.

Orașul Madrid
Cuplul a ales Madridul pentru o călătorie aniversară Foto: Pixabay

Donna, în vârstă de 62 de ani, și Raymond Nunn, de 87 de ani, ajunseseră în capitala Spaniei pe 3 august, pentru o călătorie specială dedicată celei de-a 39-a aniversări a căsătoriei. Cei doi s-au cazat într-un apartament din cartierul Lavapiés, însă după doar două zile au fost nevoiți să plece, scrie ndtv.

Primul dispozitiv nu le-a ridicat suspiciuni

La scurt timp după ce au intrat în apartament, pensionarii au observat în sufragerie un dispozitiv care părea să fie un senzor de mișcare sau o cameră. Acesta era orientat către ușa de la intrare. Pentru că nu avea nicio lumină intermitentă, cei doi au presupus că este un dispozitiv de securitate și nu i-au acordat prea multă atenție.

A doua zi, însă, Raymond a făcut o descoperire mult mai îngrijorătoare. În timp ce Donna era plecată să viziteze Madridul, bărbatul a rămas în apartament și a observat un alt dispozitiv în dormitor. O cameră era ascunsă într-un colț al încăperii. Mai mult, dispozitivul avea o lumină verde care clipea și era orientat direct către patul în care cei doi dormiseră deja o noapte.

„Amândoi tremuram când ne-am dat seama”

Descoperirea i-a îngrozit pe cei doi pensionari, care și-au dat seama că petrecuseră deja o noapte în cameră fără să știe că un dispozitiv era îndreptat spre pat.

Raymond a scos camera de pe perete și a întors-o, iar cuplul a contactat Airbnb pe 4 august. „Amândoi tremuram când ne-am dat seama. Raymond a dat camera jos de pe perete și a întors-o, dar a fost îngrozitor”, a povestit Donna.

Cei de la Airbnb le-au recomandat să părăsească imediat proprietatea. Era însă în jurul orei 20.00, iar pensionarii nu mai aveau unde să se cazeze în acea noapte.

În cele din urmă, au reușit să găsească un alt apartament, situat la aproximativ două ore sud de Madrid.

Cei doi au părăsit locuința pe 5 august, la numai două zile după ce ajunseseră în capitala Spaniei.

Vacanța aniversară a fost întreruptă

Schimbarea cazării le-a dat peste cap planurile. Pensionarii nu au mai reușit să viziteze toate locurile pe care și le propuseseră în Madrid.

„Am reușit să rezervăm un alt loc la câteva ore distanță, care era frumos, dar asta a însemnat că nu am putut să terminăm vizitarea obiectivelor turistice”, a spus Donna.

Experiența a fost atât de neplăcută încât femeia afirmă că nu crede că se va mai întoarce la Madrid.

„Este păcat pentru că nu ne vom mai întoarce niciodată la Madrid din cauza acestui lucru”, a mai declarat pensionara.

Airbnb le-a returnat banii și a suspendat proprietatea

După sesizarea făcută de cuplu, Airbnb le-a oferit celor doi o rambursare integrală. Compania a acoperit inclusiv costurile legate de rezervarea unei alte locuințe.

De asemenea, anunțul apartamentului a fost suspendat de pe platformă, în timp ce compania desfășoară o investigație.

Un purtător de cuvânt al Airbnb a declarat: „Am emis o rambursare integrală pentru oaspete și am suspendat anunțul în timp ce efectuăm o investigație suplimentară în acest caz”.

Compania a precizat că, începând din 2024, a interzis camerele de securitate amplasate în interiorul locuințelor listate pe platformă, indiferent de locul în care sunt amplasate sau dacă sunt dezactivate în timpul șederii oaspeților.

„În 2024, am interzis toate camerele de securitate din interiorul locuințelor listate, indiferent de locul în care sunt amplasate sau dacă sunt dezactivate în timpul șederii oaspeților”, a transmis reprezentantul companiei.

Airbnb a mai precizat că, în cazul încălcării politicii privind camerele de securitate, poate lua măsuri împotriva proprietarilor și poate elimina anunțurile de pe platformă.

„În situațiile rare în care politica noastră privind camerele de securitate este încălcată, luăm măsurile corespunzătoare, care pot include eliminarea anunțurilor și a utilizatorilor de pe Airbnb”, a mai declarat compania.

Reprezentanții Airbnb au subliniat că iau în serios sesizările primite de la clienți și că investighează cazul semnalat de cuplul britanic.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Noi informații despre accidentul mortal din centrul Brașovului. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, cu șoferul
digi24.ro
image
Șoferul de 50 de ani care a ucis pietonii în Brașov a fost dus la control neurologic. A refuzat internarea în spital. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Incendiu puternic pe drumul spre mare. Norul de fum vizibil de pe Autostrada Soarelui, aproape de litoral
gandul.ro
image
David Popovici, de neoprit! Aur european la 100 m liber și record al competiției
mediafax.ro
image
Piele de găină! IMNUL României a răsunat la Paris! David Popovici a primit medalia de aur după finala fabuloasă la 100 m liber. Video
fanatik.ro
image
A început marea eclipsă de Soare din 12 august: Unde se vede în România și ce să nu faci dacă vrei să o privești
libertatea.ro
image
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era considerat erou
digi24.ro
image
Motivul inedit pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
gsp.ro
image
Interzis cardiacilor! Singurul gest al lui David Popovici, după ce a văzut ce i-a făcut rusului Kornev în finala europeană
digisport.ro
image
A început eclipsa de Soare! Țările în care fenomenul astronomic poate fi urmărit cel mai bine
click.ro
image
Povestea incredibilă a șoferului care a ucis 2 pietoni în Brașov. În urmă cu 11 ani era considerat erou
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
EXCLUSIV. Cum se vede din interiorul centralei nucleare de la Cernavodă criza de pe Dunăre
observatornews.ro
image
Motivul REAL pentru care Denise Rifai a fost înlocuită cu Cătălin Măruță la Antena 1
cancan.ro
image
Când poți ieși la pensie fără penalizare? Care perioade sunt considerate contributive la pensie?
newsweek.ro
image
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
prosport.ro
image
Cum va fi vremea la mare de Sfânta Maria 2026. Câte grade vor fi pe litoral și cât de caldă ar putea fi apa
playtech.ro
image
„Kornev, nu știai cu cine te pui! Cu DAVID POPOVICI!”. Emil Hossu Longin, comentariu istoric al finalei 100 de metri de la Europenele de la Paris. Video
fanatik.ro
image
Schimbările prin care trece piața imobiliară în România. Ce se va întâmpla cu prețurile: „Piața trece printr-un proces de maturizare”
ziare.com
image
David Popovici: ”E mai bun decât mine”. Ce l-a mirat în finala de la 100 de metri liber
digisport.ro
image
IQOS la UNTOLD 2026: Un remix de inspirație, creativitate și expresie personală
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
ANNA tună și fulgeră! Halucinant ce a putut să spună amanta pensionarului MApN care i-a scris numele pe o stâncă: Să ardă în iad...
romaniatv.net
image
Putin amenință din nou toate țările NATO! Rusia trece la acțiune
mediaflux.ro
image
Motivul uimitor pentru care Ion Țiriac dărâmă vila fiului Alexandru Țiriac
gsp.ro
image
Scandal după concertul Damian & Brothers de la UNTOLD. Cristina Stroe o acuză de rasism pe Delia Antal: „Rădăcinile romilor sunt indiene, nicidecum românești”
actualitate.net
image
Larisa Uță, pe masa de operație. Mesajul sensibil al fostei concurente Survivor: „În sufletul meu și în creierul meu se dă o luptă destul de mare în acest moment”
actualitate.net
image
România, zgâlțâită de cutremure! Sofia Vicoveanca stă într-un bloc cu bulină roșie: „E pericol!” Avertismentul arhitectului Mihai Albu
click.ro
image
Mircea Badea, reacție acidă la adresa lui Cătălin Măruță. Cum a comentat mutarea acestuia la Antena 1
click.ro
image
Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu, vacanță în locul în care modelul a copilărit. Imaginea care a emoționat-o
click.ro
Camilla tânără și străbunica sa Alice jpg
Coincidența care ne dă fiori! Și străbunica Reginei Camilla a fost amanta unui Prinț de Wales, dar n-a apucat s-o facă regină
okmagazine.ro
Marguerite de Valois și Henric de Navarra foto Profimedia prelucrată cu aI jpg
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!
okmagazine.ro
Înmormântarea în masă a 79 de prizonieri de la Phaleron (© Hel­lenic Min­istry of Cul­ture and Sports. Ephor­ate of An­tiq­ui­ties of Piraeus and Is­lands / Faliron Delta Excavation Archive)
Misterul bărbaților înlănțuiți descoperiți în groapa comună din Phaleron, primul port al Atenei antice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce a luat Emily Burghelea decizia de a se muta definitiv cu toată familia din România în Spania? Imagini exclusive din noua lor casă: „Nu am plecat pentru plajă”
image
România, zgâlțâită de cutremure! Sofia Vicoveanca stă într-un bloc cu bulină roșie: „E pericol!” Avertismentul arhitectului Mihai Albu

OK! Magazine

image
„Nunta roșie” sau masacrul din noaptea nunții regale. Refuzul miresei de a spune „Da!” la altar a declanșat Iadul pe pământ!