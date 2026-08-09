O nouă alertă aeriană în județul Tulcea. A fost detectată o dronă în apropierea graniței cu Ucraina

Populația din județul Tulcea a fost alertată în noaptea de sâmbătă spre duminică, 8 spre 9 august, prin intermediul unui mesaj RO-Alert, după ce sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au detectat o țintă aeriană la granița cu Ucraina.

Drona a fost identificată la ora 23:35. În urma acestei detectări, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru emiterea mesajului RO-Alert.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis un mesaj RO-Alert începând cu ora 00:22”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de MApN.

Măsurile de alertare a populației au fost menținute până la ora 00:48, când alerta aeriană a încetat.

„Ținta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. Aceasta a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina și nu a pătruns în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 00:48”, au transmis autoritățile.

Nu este pentru prima dată când locuitorii din județul Tulcea primesc astfel de avertizări. Marți, autoritățile au emis o altă avertizare cu privire la „posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”.

De asemenea, duminica trecută, autoritățile au emis două mesaje RO-Alert după ce sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în două rânduri, ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.

În cursul anului 2026, autoritățile au emis 61 de mesaje de avertizare, potrivit datelor transmise de ISU Tulcea.