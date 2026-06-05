Scrisoarea lui Zelenski către Putin: „Ajunge cu războiul, să ne întâlnim pentru a-i pune capăt. Alegerea îți aparține”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis o scrisoare deschisă liderului rus Vladimir Putin, în care propune o întâlnire „față în față” pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina. Kremlinul a confirmat că a primit mesajul.

În scrisoare, Zelenski afirmă că Ucraina este pregătită pentru o încetare a focului pe durata negocierilor directe. „Ucraina propune încheierea acestui război prin intermediul unei întrevederi directe între noi doi. Vă propun să avem o întâlnire”, a transmis liderul ucrainean, potrivit Kyiv Post.

El subliniază că doar o discuție directă între cei doi lideri ar putea duce la o soluție.

„Alegerea îți aparține. Gata cu războiul. Ucraina propune încheierea războiului (...) Propun să ne vedem”, se arată scrisorare.

Zelenski a calificat conflictul drept o decizie personală a președintelui rus și a lansat critici dure la adresa acestuia. „Războiul ucrainean este o alegere personală a lui Putin” și un „război fără cauză”, se arată în mesajul transmis de liderul de la Kiev.

Totodată, președintele ucrainean a făcut referire la pierderile suferite de armata rusă, susținând că în luna mai ar fi fost peste 30.000 de militari uciși sau răniți. „Știm că 63% din pierderile suferite pe câmpul de luptă reprezintă (militari) uciși, în vreme ce doar 37% sunt răniți. În secolul 21, nicio armată nu-și permite o așa rată a pierderilor. Iar numărul celor uciși va continua să crească.”, a spus Zelenski.

În plan diplomatic, Zelenski propune un pachet amplu de măsuri pentru detensionarea conflictului, inclusiv un schimb total de prizonieri de război și repatrierea civililor și copiilor ucraineni. „Ucraina e gata să dispună o încetare completă a focului pe durata negocierilor”, a mai transmis acesta.

De asemenea, liderul ucrainean sugerează organizarea unui summit internațional pe teritoriu neutru, în Elveția sau într-o țară arabă, cu participarea statelor europene și a Statelor Unite ca potențiali garanți de securitate.

Mesajul se încheie într-un ton dur la adresa Kremlinului, Zelenski avertizând: „Dacă războiul din Ucraina continuă, liderul de la Kremlin va trebui să lupte pentru viața sa.”