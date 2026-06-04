„Suntem complet șocați”. Ministerul de Interne trimite scrisori copiilor migranților prin care le cere să părăsească Marea Britanie

Copiii migranților cu vize de îngrijitor, care au venit legal înainte de schimbarea regulilor, au fost rugați să părăsească Marea Britanie chiar dacă părinții lor pot rămâne.

Copii cu vârste de până la cinci ani, care locuiesc legal în Marea Britanie, primesc notificări din partea Ministerului de Interne prin care li se cere să părăsească țara, chiar dacă părinților lor li s-a acordat permisiunea de ședere.

Ziarul The Guardian a avut acces la cinci scrisori trimise copiilor de către Ministerul de Interne, în care li se cere să părăsească Marea Britanie. O a șasea scrisoare a fost trimisă unei femei însărcinată în șase luni, care locuiește în Marea Britanie împreună cu soțul ei, prin care i se cere să-l părăsească și să se întoarcă în țara sa.

„Suntem complet șocați de faptul că familia a primit aceste scrisori”, a spus Varuni Arachchige, o îngrijitoare stabilită în Perth, Scoția, împreună cu soțul ei, care lucrează într-o fabrică. Cei doi copii ai lor, în vârstă de opt și cinci ani, se descurcă foarte bine la școală și s-au integrat în comunitatea lor.

Arachchige are o diplomă în chimie și o calificare postuniversitară în chimie analitică din țara de origine a familiei, Sri Lanka, precum și un masterat de la Universitatea din Dundee în domeniul sustenabilității și securității apei.

Soțul ei este absolvent de științe fizice și matematică dublă. El și copiii lor sunt persoane aflate în întreținerea sa, pe baza vizei sale de îngrijitoare. Familia a plătit Ministerului de Interne mii de lire sterline pentru cererile de viză, plătește impozite și nu solicită niciun fel de ajutoare sociale.

Guvernul a început să aplice măsuri restrictive privind vizele de reîntregire a familiei pentru personalul din domeniul îngrijirii medicale după ce Ministerul de Interne a estimat, în 2023, că aproximativ 120.000 de membri ai familiilor se aflau în Regatul Unit, alăturându-se celor 100.000 de solicitanți de vize din rândul personalului de îngrijire medicală. Începând din martie 2024, personalului de îngrijire medicală nu i s-a mai permis să-și aducă partenerii sau copiii în Regatul Unit, iar din iulie 2025 a fost introdusă o interdicție privind recrutarea din străinătate a personalului de îngrijire medicală.

Cu toate acestea, copiii cărora li s-au trimis scrisori în ultimele săptămâni au ajuns în Regatul Unit înainte ca diversele interdicții și restricții să intre în vigoare. „Locuim legal în Regatul Unit de când am ajuns aici în ziua de Crăciun din 2022”, a spus Arachchige. „Viza mea a fost prelungită de Ministerul de Interne până în 2031. Dar soțului meu și copiilor mei, care sunt în întreținerea mea, li s-a spus să părăsească țara.”

Avocații au declarat că au observat o creștere a numărului de cazuri de acest gen în ultimele câteva săptămâni.

Două sondaje recente efectuate în rândul îngrijitorilor migranți au relevat că noile propuneri de prelungire a perioadei necesare pentru a se stabili în Marea Britanie – de la cinci ani la o perioadă minimă de 15 ani – ar putea duce la un exod în masă al acestui grup de lucrători.

Tulia Group CIC, organizație care oferă sprijin și consiliere juridică migranților, a realizat un sondaj în rândul a 269 de lucrători migranți din domeniul îngrijirii, care au afirmat în unanimitate că perioada de ședere necesară pentru obținerea dreptului de ședere ar trebui să rămână de cinci ani.

Doar 36% au declarat că ar rămâne aici dacă s-ar aplica reguli de ședere mai lungi. Într-un sondaj separat realizat de platforma de sănătate și asistență socială Lifted, la care au participat 1.162 de lucrători migranți din domeniul îngrijirii, 69% au declarat că ar lua în considerare plecarea din Marea Britanie dacă regula de 15 ani ar intra în vigoare. Forța de muncă actuală formată din îngrijitori migranți sponsorizați oferă 4,2 milioane de ore de îngrijire pe săptămână pentru până la 280.000 de persoane, o mare parte din acestea putând fi pierdute dacă noile reguli vor provoca un exod.

Rasika Samarasinghe, un îngrijitor care a sosit în Marea Britanie în octombrie 2022 și a obținut un masterat în managementul afacerilor la Universitatea Northumbria, a primit un refuz din partea Ministerului de Interne de a permite persoanelor aflate în întreținerea sa – soția sa, care lucrează ca asistentă didactică, și cei trei copii ai lor, în vârstă de 12, nouă și opt ani – să rămână în Marea Britanie.

„Nu știu ce să fac”, a spus el. „Am respectat toate legile acestei țări și am plătit fiecare taxă pe care Ministerul de Interne ne-a cerut-o. Nu sunt un imigrant ilegal, vreau doar un viitor mai bun pentru copiii mei. Familia este prioritatea mea. Nu pot face nimic fără familia mea. Atât eu, cât și soția mea muncim din greu aici. Suntem foarte confuzi de ceea ce ni s-a întâmplat. Încă nu le-am spus copiilor. Copiii mei s-au acomodat și se descurcă bine la școală. Cel mai mic vorbește și scrie doar în engleză.”

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne a declarat: „Îi vom primi întotdeauna cu brațele deschise pe cei care contribuie la dezvoltarea acestei țări și doresc să-și construiască o viață mai bună aici. Dar trebuie să restabilim ordinea și controlul la frontierele noastre. Am elaborat planuri pentru cele mai ample reforme în materie de migrație legală din ultima generație, care abordează provocările generate de nivelurile fără precedent ale migrației înregistrate sub guvernul anterior. Stabilirea în Regatul Unit este un privilegiu, nu un drept, și trebuie câștigată, recompensând contribuția și pe cei care respectă regulile.”