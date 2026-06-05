Diagnosticul care i-a „scufundat” barca lui Cătălin Chirilă. Canoistul, rămas fără dreptul de a concura, după ce medicii i-au descoperit o tumoră

Cătălin Chirilă, unul dintre cei mai valoroși canoiști ai României, traversează cea mai dificilă perioadă din cariera sa. Sportivul în vârstă de 28 de ani, campion mondial în 2022 și 2023 și de trei ori campion european, a fost diagnosticat recent cu o afecțiune serioasă la nivelul urechii interne.

Medicii i-au descoperit o tumoră de aproximativ 3 milimetri și l-au diagnosticat cu sindrom vestibular, o problemă care afectează echilibrul și orientarea în spațiu. Simptomele au început să își facă simțită prezența inclusiv în timpul antrenamentelor.

INMS i-a luat dreptul de a concura

Deși retragerea sa din competiție a părut inițial o decizie de moment, situația medicală din spatele acesteia este mult mai complexă. Din cauza problemelor de sănătate, Institutul Național de Medicină Sportivă nu i-a acordat avizul necesar pentru a concura. În aceste condiții, împreună cu reprezentanții federației, s-a decis ca sportivul să nu mai ia startul în competiția din Ungaria.

„Informația este corectă. N-aș vrea însă să vorbesc prea mult pe marginea acestui subiect. Totul a plecat de la niște semnale cu stări de dezechilibru resimțite în barcă. Am făcut imediat o serie de investigații în regim propriu, medicul lotului a trimis apoi documentele mai departe, iar dinspre Institutul de Medicină Sportivă a venit această decizie de ridicare a vizei. Am însă speranța că lucrurile se vor rezolva!”, a spus Cătălin Chirilă, conform GSP.

„De treaba asta m-am lovit inclusiv în perioada Europenelor de anul trecut!”

În prezent, Chirilă urmează un tratament specializat la București și se concentrează pe recuperare. Deși există temeri că această problemă medicală i-ar putea pune în pericol continuarea carierei, campionul român privește cu încredere spre viitor și transmite un mesaj clar: nu renunță la luptă și este hotărât să revină în sportul de performanță.

„Nu e ceva foarte îngrijorător din punct de vedere medical, dar e o altă abordare la nivel de sport de performanță. Nu e prima dată când au apărut aceste episoade. Au mai existat mici momente de dezechilibru cam de un an încoace. Dar nu mi-au ridicat semne de întrebare speciale până în clipa în care m-am inhibat mai tare și mi-am dat seama că poate fi la mijloc o problemă medicală. De treaba asta m-am lovit inclusiv în perioada Europenelor de anul trecut, unde am câștigat medalia de aur. Adică nu mi s-a părut ceva deosebit!”, a mai povestit Cătălin Chirilă, conform sursei citate.

„Este o discuție foarte delicată și la nivel de INMS!”

„Am făcut inclusiv un RMN atunci, fără substanță de contrast, și nu a ieșit nimic concret. Medicii cu care am interacționat au considerat la acel moment că-mi pot continua activitatea, ceea ce mi s-a părut OK, fiindcă mi-am făcut treaba foarte bine în competiții. Vreau să înțeleg eu întâi întreaga situație. Există încă posibilitatea să mă întorc în sport. Prefer însă acum să aștept, pentru că e o discuție foarte delicată și la nivel de INMS, și cu toți ceilalți din jurul meu. Dacă revin, voi vorbi, probabil, foarte deschis, iar discuțiile vor fi purtate altfel. O să fie multe de spus. Dar, pentru moment, am speranța că se va găsi o rezolvare favorabilă!”, a mai admis campionul mondial la canoe.

Ce este sindromul vestibular

Potrivit specialiștilor de la Spitalul Monza, neurinomul acustic se dezvoltă de multe ori fără semne evidente în fazele inițiale. Pe măsură ce evoluează, pot apărea episoade de amețeală și pierderea echilibrului, cauzate de afectarea nervului responsabil de orientarea în spațiu. De asemenea, pacienții pot observa o diminuare treptată a auzului, în special pentru sunetele cu frecvențe înalte, la urechea aflată pe aceeași parte cu tumora.

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„Sindromul vestibular se referă la un grup de afecțiuni cauzate de disfuncții ale sistemului vestibular, responsabil pentru echilibru și orientare spațială. Acest sistem include structuri din urechea internă (sistemul vestibular periferic) și părți ale creierului (sistemul vestibular central). Sindromul vestibular periferic poate afecta unul sau ambele sisteme vestibulare ducând la simptome precum vertijul și dezechilibrul, asociate cu disfuncții ale urechii interne sau ale nervului vestibular!”, se arată într-o descriere pe portalul medlife.ro.

Specialiștii avertizează că, pe măsură ce tumora se dezvoltă, problemele de auz se pot agrava treptat, existând riscul ca persoana afectată să își piardă complet auzul la urechea respectivă.

În unele cazuri, pot apărea și alte simptome, deoarece tumora poate afecta nervii din apropiere. Astfel, pacientul poate simți amorțeală sau dureri pe o parte a feței, poate avea dificultăți în a-și coordona privirea, ceea ce duce la vedere dublă, iar în situații mai rare pot apărea slăbiciuni ale mușchilor feței. Dacă sunt afectați și alți nervi, pot exista probleme la înghițire sau senzația că alimentele trec mai greu pe gât.

„Chestia e simplă: cred în continuare că situația va fi evaluată!”

Cătălin Chirilă a precizat că formațiunea descoperită la nivelul urechii interne este benignă, ceea ce înseamnă că nu este canceroasă și nu prezintă risc de metastazare.

În această perioadă, sportivul urmează un program complex de recuperare, care include și terapii moderne bazate pe realitate virtuală. Printre exercițiile recomandate se numără folosirea unor ochelari VR, prin intermediul cărora își antrenează echilibrul și capacitatea de orientare. De asemenea, pentru a-și menține reflexele și senzațiile specifice canotajului, Cătălin Chirilă efectuează ședințe de vâslit pe uscat.

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„Urmez proceduri de reeducare vestibulară specifică și încerc să-mi învăț creierul că poate primi și acele semnale mai slabe din cauza afecțiunii, astfel încât să-mi mențin echilibrul în barcă. Chestia e simplă pentru mine: cred în continuare că situația va fi evaluată și reevaluată până se vor înțelege complet riscurile, dacă ele există cu adevărat!

„Caut în continuare soluții și peste hotare!”

Sunt anumite testări extrem de interesante. Și, atâta vreme cât rapoartele specialiștilor sunt majoritar favorabile pentru mine ca sportiv de înaltă performanță, văd lucrurile cu liniște și încredere! Am consultat o mulțime de specialiști din neurochirurgie, ORL, neurologie, oameni din afara sistemului sportiv. Caut în continuare soluții și peste hotare, la medici de acolo, astfel încât să pot reveni cât mai repede în activitate. Partea cea mai pozitivă e că discutăm despre o chestie care poate fi ținută sub control.

Reevaluarea se face o dată la trei-șase luni, în funcție de caz. Important e că discutăm despre o formațiune care nu crește, nu se dezvoltă, ci doar a produs aceste stări de deranj, care pot fi gestionate. Nu e îngrijorător nici pentru mine, nici pentru doctori, dar situația e un pic mai amplă pe partea sportivă!”, a mai adăugat Cătălin Chirilă, conform sursei menționate anterior.