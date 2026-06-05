Un bărbat a încercat să răpească fiul unor polițiști din Bihor. Cum și-au dat seama cadrele didactice că ceva e suspect

Un bărbat din Aleșd, județul Bihor, a fost arestat preventiv după ce ar fi încercat să răpească un copil de 7 ani, fiul unor polițiști, prezentându-se la școală și susținând că a fost trimis chiar de tatăl băiatului pentru a-l lua acasă.

Incidentul s-a petrecut marți după-amiază, la o unitate de învățământ din Aleșd.

Potrivit publicației Bihoreanul, bărbatul, identificat drept Călin Valentin Varga, a ajuns la școală în jurul orei 16:00 și le-a spus cadrelor didactice că trebuie să îl preia pe copilul unui cuplu de polițiști. Acesta a susținut că a fost trimis de tatăl băiatului.

Planul său a eșuat însă dintr-un motiv neașteptat. În momentul în care a ajuns la școală, copilul nu se mai afla în unitatea de învățământ. Situația le-a stârnit suspiciuni profesorilor, care au considerat neobișnuit faptul că un necunoscut solicită preluarea elevului.

Cadrele didactice au alertat imediat Poliția.

Bărbatul a fost identificat și dus la audieri în aceeași zi, fiind reținut pentru 24 de ore.

Miercuri, Judecătoria Aleșd a dispus arestarea preventivă a acestuia, procurorii cercetându-l pentru lipsire de libertate în mod ilegal, în forma tentativei.

Potrivit surselor citate de Bihoreanul, anchetatorii iau în calcul și posibilitatea ca suspectul să sufere de afecțiuni psihice. Din acest motiv, el a fost supus unei expertize psihiatrice.

Până în prezent, rezultatele oficiale ale evaluării medicale nu au fost făcute publice.

Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care bărbatul a încercat să îl preia pe copil și dacă acesta a acționat singur sau a avut alte intenții care nu au fost încă elucidate de anchetatori.