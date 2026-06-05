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Fructul iubit al verii, care poate provoca balonare și disconfort intestinal: limita pe care nu ar trebui să o depășești

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Un fruct de sezon, extrem de popular în perioada verii, poate provoca balonare și disconfort intestinal atunci când este consumat în exces. Specialiștii atrag atenția că există o limită zilnică ce nu ar trebui depășită.

Fructele au numeroase beneficii pentru organism FOTO: arhivă, adevărul
Fructele au numeroase beneficii pentru organism FOTO: arhivă, adevărul

Consumul excesiv de cireșe poate provoca disconfort digestiv semnificativ, atrag atenția specialiștii. Deși sunt considerate o sursă importantă de vitamine, minerale și antioxidanți, consumul lor în cantități mari poate duce la balonare, gaze intestinale și diaree, mai ales la persoanele sensibile.

Explicația ține de conținutul natural al fructelor, în special de prezența sorbitolului și a fructozei, doi compuși care se absorb mai greu în intestinul subțire. Atunci când sunt consumați în cantități mari, aceștia pot atrage apă în tractul digestiv, ceea ce favorizează apariția efectului osmotic și, implicit, a tulburărilor digestive. În plus, fructoza neabsorbită complet poate fermenta în intestin, generând gaze și senzație de balonare care poate persista câteva ore.

Cantitatea considerată sigură

Nutriționiștii recomandă, în general, un consum moderat de aproximativ una până la două căni de cireșe pe zi, echivalentul a 140–280 de grame, cantitate considerată sigură pentru majoritatea adulților.

În această zonă, fructul își păstrează beneficiile nutriționale fără a suprasolicita sistemul digestiv. Totuși, toleranța variază de la o persoană la alta, iar unii pot resimți disconfort chiar și după o singură cană.

Cireșele au un profil nutritiv bogat, conținând vitamina C, potasiu și fibre, alături de antioxidanți din categoria antocianinelor, compuși asociați cu efecte benefice asupra sănătății metabolice.

Atenție la glicemie și consumul pe stomacul gol

Specialiștii atrag atenția că efectele consumului ridicat de fructe nu se limitează doar la digestie. Blogul „Limitele naturale ale fructozei” al Universității de Stat din Oregon notează că, deși fructele întregi oferă fibre esențiale și fitonutrienți care moderează impactul metabolic al fructozei, există un prag fiziologic al consumului, scrie Blic.

Potrivit aceleiași surse, pentru persoanele care se confruntă cu afecțiuni precum steatohepatita non-alcoolică sau care urmăresc o pierdere agresivă de grăsime, consumul excesiv de fructe poate încetini progresul și poate afecta obiectivele metabolice.

Cireșele conțin zaharuri naturale, iar consumul excesiv poate influența nivelul glicemiei, în special atunci când sunt consumate pe stomacul gol sau în absența altor alimente care să încetinească absorbția.

De asemenea, sâmburii de cireșe conțin amigdalină, substanță care se poate transforma în cianură atunci când sunt zdrobiți sau mestecați, însă înghițirea accidentală a unui sâmbure întreg nu este considerată periculoasă. Produsele concentrate din cireșe pot reprezenta un risc pentru persoanele cu afecțiuni renale, din cauza conținutului de potasiu.

Persoanele cu sindrom de intestin iritabil, boli renale cronice sau probleme de reglare a glicemiei sunt sfătuite să acorde o atenție sporită consumului de cireșe. În cazul apariției unor simptome precum dureri abdominale severe, diaree persistentă sau reacții alergice, este recomandat consultul medical.

În concluzie, cireșele rămân un aliment benefic și nutritiv, însă consumul lor trebuie menținut în limite moderate. 

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