Cât vei plăti în plus pentru comenzile de pe Temu și Shein de la 1 iulie. Exemple concrete de calcul

Românii care comandă produse din platforme precum Temu, Shein sau alte magazine din afara Uniunii Europene plătesc deja, din 1 ianuarie 2026, o taxă logistică națională, iar începând cu 1 iulie 2026 se aplică noile reguli vamale europene, ceea ce duce la o creștere a costului final pentru coletele de mică valoare.

Din 1 ianuarie 2026, România aplică o taxă logistică fixă de 25 de lei pentru fiecare colet extracomunitar sub 150 de euro, iar de la 1 iulie 2026 se elimină scutirea de taxe vamale la nivelul Uniunii Europene pentru aceste trimiteri și se introduce o taxă vamală tranzitorie de 3 euro pentru fiecare categorie distinctă de produs din colet. În anumite situații, aceste costuri se cumulează.

În acest context, specialiștii EY România arată că „noile reguli modifică structura costului total de import pentru coletele de mică valoare, prin introducerea unor componente fixe și cumulative care reduc avantajul de preț al comerțului extracomunitar”.

Taxa logistică de 25 de lei: mecanism deja aplicat în România

Din 1 ianuarie 2026, în România este aplicată o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet care vine din afara Uniunii Europene și are valoare declarată sub 150 de euro.

Taxa se aplică indiferent de statul de intrare în Uniune, pentru a limita optimizarea artificială a rutelor de livrare. Măsura vizează toate trimiterile destinate pieței românești și are rolul de a echilibra concurența dintre comercianții locali și platformele internaționale.

Obligația de plată revine, în funcție de caz, furnizorului, expeditorului sau platformei de vânzare, însă colectarea efectivă este realizată de operatorii poștali și curierii care livrează bunurile în România. Aceștia au obligația să identifice coletele taxabile, să verifice datele declarate și să vireze sumele către bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare.

În practică, operatorii logistici gestionează un volum ridicat de verificări suplimentare, inclusiv utilizarea declarației vamale simplificate H7 și păstrarea evidențelor timp de cinci ani. Nerespectarea obligațiilor poate atrage amenzi de până la 10.000 de lei.

Eliminarea scutirii vamale în UE și taxa de 3 euro

De la 1 iulie 2026, la nivelul Uniunii Europene este eliminată scutirea de taxe vamale pentru coletele de mică valoare sub 150 de euro provenite din state terțe.

Până la implementarea completă a noului sistem vamal digital european, estimată pentru 2028, se aplică un regim tranzitoriu: o taxă fixă de 3 euro pentru fiecare categorie distinctă de produs din colet.

Taxa nu se aplică o singură dată per colet, ci pentru fiecare categorie tarifară identificată în interiorul acestuia. Astfel, un colet poate genera mai multe taxe în funcție de diversitatea produselor.

De exemplu, dacă un pachet conține o bluză din mătase și două bluze din lână, acestea sunt încadrate în două categorii diferite, iar taxa totală este de 6 euro. „Relevant este că această taxă nu se aplică o singură dată per colet, ci per categorie distinctă de produs identificată prin subîncadrarea tarifară. Astfel, reluând exemplul utilizat în comunicatul Consiliului UE, dacă un colet conține o bluză din mătase și două bluze din lână, pachetul include două categorii tarifare diferite, iar taxa datorată ajunge la 6 euro, nu la 3 euro”, au explicat experții.

Potrivit Comisiei Europene, în 2024 au intrat pe piața UE aproximativ 4,6 miliarde de colete de mică valoare, echivalentul a circa 12 milioane de trimiteri pe zi și de două ori mai mult decât în anul anterior. În acest context, autoritățile europene au considerat necesară o soluție tranzitorie care să permită întărirea controlului și reducerea presiunii exercitate asupra mecanismelor vamale până la implementarea completă a reformei vamale.

Cum se cumulează taxele în România

Pentru coletele livrate în România după 1 iulie 2026, taxa logistică de 25 de lei și taxa vamală de 3 euro pot fi aplicate cumulativ, deoarece au natură juridică diferită, explică experţii în taxe şi comerţ internaţional ai EY România.

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Potrivit acestora, în cazul coletelor mixte, taxa vamală europeană nu se aplică o singură dată la nivelul întregului pachet, ci separat pentru fiecare categorie de produs identificată în interiorul coletului. Cu alte cuvinte, autoritățile vamale nu se uită doar la „un colet”, ci la tipurile de bunuri din interior, încadrate în categorii tarifare diferite.

De exemplu, dacă un colet conține haine și accesorii, acestea pot fi clasificate în categorii distincte, iar pentru fiecare categorie se aplică taxa fixă de 3 euro. Astfel, un colet cu două tipuri diferite de produse va genera două taxe separate, iar unul cu trei tipuri de produse va genera trei taxe.

În schimb, taxa logistică de 25 de lei din România nu depinde de conținutul coletului, ci se aplică o singură dată pentru fiecare colet în parte, indiferent dacă acesta conține unul sau mai multe produse sau câte categorii tarifare sunt identificate.

Exemple de calcul

Colet simplu

Valoare: 40 euro

Taxă logistică: 25 lei

Taxă vamală: 3 euro

Cost suplimentar total: aproximativ 40–45 lei

Colet mixt cu două categorii

Exemplu: o bluză din mătase și două bluze din lână

Taxă vamală: 6 euro

Taxă logistică: 25 lei

Cost suplimentar total: aproximativ 55–60 lei

Colet cu trei categorii

Taxă vamală: 9 euro

Taxă logistică: 25 lei

Cost suplimentar total: aproximativ 70–75 lei

De ce au fost introduse măsurile

Atât România, cât și Uniunea Europeană justifică noile reguli prin necesitatea de a corecta dezechilibrele create de creșterea accelerată a comerțului online extracomunitar.

În ultimii ani, au intrat pe piața europeană miliarde de colete de mică valoare, ceea ce a pus presiune pe sistemele vamale și a creat un avantaj competitiv pentru platformele din afara UE.

Noile taxe urmăresc reducerea acestor distorsiuni, creșterea trasabilității și limitarea riscurilor de subevaluare sau declarare incorectă a bunurilor.

Impact pentru consumatori și comercianți

Pentru consumatori, efectul este deja vizibil în creșterea costului final al comenzilor din afara UE, fie prin includerea taxelor în prețul afișat pe platforme, fie prin costuri suplimentare la livrare.

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Pentru platformele de e-commerce, schimbările implică ajustarea sistemelor de preț, a clasificării produselor și a relației cu operatorii logistici.

Pentru curieri și operatorii poștali, noile reguli presupun o creștere a complexității operaționale, de la verificarea coletelor și până la raportarea vamală și fiscală.

„Taxa Temu” și noile reguli europene pentru coletele de mică valoare marchează o schimbare structurală în comerțul online internațional. Regimul coletelor ieftine, cu costuri vamale minime sau inexistente, se închide treptat, iar accentul se mută pe conformare, trasabilitate și echilibru concurențial.

Dincolo de impactul bugetar, miza reală este reechilibrarea concurenței, creșterea trasabilității și consolidarea controlului asupra unor fluxuri care au crescut exponențial în ultimii ani. „Pentru actorii implicați în e-commerce și logistică, perioada următoare va fi mai puțin despre adaptări marginale și mai mult despre recalibrarea modelelor operaționale și comerciale”, spun experții, adăugând că, în acest context, companiile ar trebui să urmărească atent evoluțiile legislative și administrative din România și de la nivelul UE, inclusiv eventualele măsuri suplimentare discutate în cadrul reformei vamale europene. Pentru cei care operează volume mari de livrări, tema nu mai este doar una de cost, ci de conformare și sustenabilitate a modelului de business.