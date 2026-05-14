Bolizi de sute de mii de euro folosiți de fiul procurorului Gigi Valentin Ștefan, anchetat într-un dosar de trafic de influență

Fiul procurorului Gigi Valentin Ștefan, cercetat pentru trafic de influență, etalează un stil de viață opulent, fiind observat conducând mai multe autoturisme de lux, printre care BMW M5 și McLaren GT. Informațiile apar în contextul unei anchete aflate în desfășurare la Constanța, în care tatăl acestuia este vizat într-un dosar de trafic de influență.

Potrivit unor surse, fiul procurorului Gigi Valentin Ștefan ar folosi mai multe autoturisme de lux, evaluate la sute de mii de euro, înmatriculate pe societăți comerciale aflate în sfera de influență a familiei sau a partenerilor de afaceri. David Ștefan (25 de ani) ar utiliza în prezent un BMW M5, înmatriculat pe o societate în care fosta soție a magistratului deține calitatea de asociat.

În trecut, acesta ar fi circulat cu un McLaren GT, vehicul al cărui proprietar era MESTA MARMURA SI TRAVERTIN SRL, administrată de Bilal Gur. Acesta este nepotul lui Ramazan Gur, un influent om de afaceri turc, despre care sursele judiciare afirmă că este un apropiat al procurorului Gigi Valentin Ștefan. De asemenea, în unele informații vehiculate în spațiul public este menționat și un Lamborghini înmatriculat pe o societate comercială.

Informațiile apar la o zi după ce procurorii din cadrul Parchetului General au descins la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța și la locuințele a doi magistrați din oraș, într-un dosar care vizează suspiciuni de trafic de influență.

Vizați de anchetă sunt Gigi Valentin Ștefan (tatăl lui David Ștefan) și Teodor Niță. Cei doi sunt suspectați de trafic de influență, ancheta fiind instrumentată de procurori special desemnați pentru investigarea faptelor presupus comise de magistrați. Descinderile au avut loc atât în birourile acestora, cât și la locuințele lor.

Numele celor doi magistrați au mai fost menționate anterior în spațiul public, inclusiv în legătură cu dosarul fostului șef al CNAS, Lucian Duță, condamnat definitiv în 2022 la șase ani de închisoare pentru luare de mită, într-un dosar privind implementarea cardului național de sănătate.

În motivarea instanței au existat referiri critice la modul de instrumentare a unor anchete, însă acestea fac parte din considerentele unei hotărâri judecătorești și nu reprezintă constatări definitive de natură penală.

Teodor Niță este cunoscut în magistratură, având o carieră care include funcții de judecător, avocat și procuror, iar în 2020 a candidat pentru funcția de procuror-șef al DIICOT.

Gigi Valentin Ștefan a deținut de-a lungul timpului mai multe funcții de conducere în structuri de parchet din Constanța, fiind considerat una dintre figurile importante ale sistemului judiciar local.

Numele său a fost menționat și în legătură cu o proprietate de mari dimensiuni construită pe malul lacului Siutghiol, care figurează pe numele soției sale. Terenul ar proveni din retrocedări care au făcut obiectul unor controverse și pentru care fostul primar Radu Mazăre a fost condamnat definitiv.

În același context a fost invocat și numele omului de afaceri Ramazan Gur, fost președinte al Oamenilor de Afaceri Turci din Constanța și partener de afaceri al Monicăi Ștefan, fosta soție a procurorului.

Acesta ar fi obținut, în trecut, mai multe avize de construcție pentru firmele sale, în baza unor decizii ale administrației locale conduse de Radu Mazăre, într-un context descris la acel moment drept controversat în spațiul public, fiind invocate relații cu persoane influente din mediul politic și juridic.