Percheziţii la doi cunoscuţi magistraţi din Constanţa. Un procuror şi șeful Parchetului Curţii de Apel, vizaţi într-un dosar de trafic de influenţă

Procurori din cadrul Parchetului General au descins miercuri, 13 mai, la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi la locuinţele a doi magistraţi cunoscuţi din oraş, într-un dosar care vizează suspiciuni de trafic de influenţă.

Potrivit unor surse judiciare citate de G4Media, vizaţi de anchetă sunt Gigi Valentin Ştefan, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, şi procurorul Teodor Niţă, subordonat al acestuia. Cei doi sunt suspectaţi de trafic de influenţă, ancheta fiind instrumentată de procurori special desemnaţi să investigheze fapte comise de magistraţi.

Descinderile au loc atât în birourile celor doi procurori, cât şi la locuinţele acestora.

Cine sunt cei doi magistraţi

Numele celor doi magistraţi au mai fost menţionate şi în trecut într-un dosar intens mediatizat, legat de fostul şef al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duţă, condamnat definitiv în 2022 la şase ani de închisoare pentru luare de mită (6,3 milioane de euro ) într-un dosar privind implementarea cardului naţional de sănătate.

În motivarea condamnării definitive, judecătorii au făcut referiri extrem de dure la activitatea desfăşurată de procurorii Teodor Niţă şi Gigi Valentin Ştefan, afirmând că aceştia ar fi încercat să îl ajute pe inculpat şi să îngreuneze tragerea lui la răspundere penală.

Instanţa vorbea despre o acţiune „cu vădit caracter penal”, iar în ceea ce îl priveşte pe Teodor Niţă, magistraţii au folosit formulări precum „aberaţii de drept şi monstruozităţi juridice construite de procurorul de caz”.

Teodor Niţă este un nume cunoscut în magistratură. În 2020, acesta a candidat pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT, alături de Giorgiana Hosu şi Daniel Horodniceanu.

De-a lungul carierei a fost judecător, apoi avocat, revenind ulterior în magistratură ca procuror. El este magistratul care, în 2014, a dispus internarea la Psihiatrie a lui Adrian Zglobiu, bărbatul care l-a scuipat pe fostul preşedinte Traian Băsescu în timpul unei vizite la Constanţa.

La rândul său, Gigi Valentin Ştefan a ocupat, de-a lungul timpului, funcţii de conducere în aproape toate structurile importante de parchet din Constanţa, devenind unul dintre cei mai influenţi oameni din sistemul judiciar local.

Numele său a apărut şi în discuţii legate de o proprietate de mari dimensiuni construită pe malul lacului Siutghiol, care figurează pe numele soţiei sale, teren care provenea din retrocedările pentru care fostul primar Radu Mazăre a fost condamnat definitiv.