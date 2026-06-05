Ce cărți recomandă românii la Bookfest 2026. „Este pierdere de timp să te întorci cu Dostoievski și Camus”

Bookfest 2026 continuă la Romexpo până duminică, 7 iunie. Mulți români pasionați de lectură au oferit recomandări pentru vizitatori, de la romane clasice și distopii până la fantasy, thrillere și autori contemporani.

Până duminică, 7 iunie, pasionații de lectură sunt invitați la Salonul Internațional de Carte Bookfest, organizat la Romexpo, în București. Bookfest, care are loc în perioada 3–7 iunie 2026, se află la cea de-a XIX-a ediție și se numără printre cele mai importante evenimente culturale din România.

„Bookfest își propune și în acest an să aducă mai aproape de public sute de lansări de carte, ateliere tematice, dezbateri și sesiuni de autografe cu cele mai importante personalități ale culturii scrise autohtone și internaționale. Programul central din acest an se anunță extrem de diversificat, transformând fiecare zi într-o ocazie unică pentru vizitatori de a asista la conferințe, de a participa la dezbateri de idei și de a pleca acasă cu volumele preferate semnate de autorii momentului”, arată organizatorii salonului de carte.

Printre personalitățile culturale participante la Bookfest 2026 se numără Gheorghi Gospodinov, Mircea Cărtărescu, Gabriela Adameșteanu, Gabriel Liiceanu, Cristian Tudor Popescu, Theodor Paleologu, Doina Ruști, Radu Paraschivescu, Horia-Roman Patapievici, Tatiana Niculescu, Mircea Mihăieș, Cătălin Vasilescu, Dan-Liviu Boeriu, Lucian Croitoru, Catherine Lovey, Nadia Comăneci, Margareta Pâslaru, Igor Bergler, Alex Donovici, Alec Blenche și Veronica D. Niculescu.

De asemenea, vizitatorii au ocazia de a cunoaște literatura din spațiul balcanic. Bulgaria este Invitata de Onoare a Bookfest 2026 și va fi reprezentată de 14 scriitori, poeți și autori de literatură pentru copii.

Ce cărți recomandă românii la Bookfest 2026

Pentru mulți români, salonul de carte este o ocazie de a-i întâlni pe unii dintre scriitorii preferați, dar și de a descoperi literatură de calitate și oferte atractive. Invitați pe platforma Reddit să ofere recomandări pentru vizitatorii Bookfest, cititorii au propus volume diferite, de la romane clasice până la literatură fantasy, thrillere și cărți ale unor autori români contemporani.

Printre cele mai apreciate recomandări s-a numărat romanul „Flori pentru Algernon”, de Daniel Keyes, povestea unui bărbat cu dizabilități intelectuale care dobândește o inteligență ieșită din comun în urma unui experiment.

Cititorii au mai recomandat și „Eseu despre orbire”, de José Saramago, „Povestea slujitoarei”, de Margaret Atwood, volumele scriitoarei sud-coreene Han Kang, în special „Disecție” și „Vegetariana”, dar și cărțile lui Elif Shafak.

Pasionații de literatură science-fiction au amintit volumele lui Arthur C. Clarke și culegerea de povestiri „Omul ilustrat”, de Ray Bradbury. Pentru cititorii atrași de fantasy au fost propuse seria „Red Rising”, de Pierce Brown, seria „Povestea asasinului”, de Robin Hobb, seria „Haiganu”, de Marian Coman, sau volumele din seria „Dungeon Crawler Carl”, de Matt Dinniman.

Printre recomandări s-au numărat și „Jurnalul fericirii”, de Nicolae Steinhardt, cărțile de reportaje ale lui Viorel Ilișoi și volume publicate de edituri independente, mai puțin cunoscute publicului larg.

Unii cititori au atras însă atenția că reducerile oferite la târg nu sunt întotdeauna mai avantajoase decât cele disponibile în librăriile online.

„Mergi la Bookfest, fă o listă de cărți care ți se par interesante, apoi cumpără-le la jumătate de preț din alte părți”, a scris un participant la discuție.

Un alt cititor a susținut că, la ediția din 2025, doar câteva edituri au avut reduceri consistente.

„Am mers, m-am bucurat de atmosferă și mi-am făcut o listă cu câteva titluri care mi-au plăcut, apoi le-am comandat online”, a completat acesta.

Alți români au recomandat însă ca vizitatorii să profite de târg pentru a descoperi autori mai puțin cunoscuți.

„Dacă tot te duci, de ce nu iei chestii mai necunoscute? O să fie și câțiva autori prezenți, ia ce ți se pare interesant de la ei. Mi se pare cam pierdere de timp să te duci acolo și să te întorci cu Dostoievski și Camus”, a comentat un cititor.

Salonul Internațional de Carte Bookfest este organizat de Asociația Editorilor din România, sub egida Federației Editorilor din România, în colaborare cu Ministerul Culturii din Bulgaria și Ambasada Bulgariei în România.