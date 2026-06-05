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O comună din Dolj hrănește 120 de copii săraci ca să-i țină la școală. Bucătăreasa lucrează pe voluntariat

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La Galicea Mare, o comună din Dolj cu peste 4.000 de locuitori, s-a amenajat o cantină socială în care se pregătește mâncare, zilnic, pentru 120 de copii. Bucătăreasa face, deocamdată, voluntariat.

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Deocamdată 120 de copii din Galicea Mare beneficiază de masă caldă FOTO: Asoc. Șoapta Florilor

Cantina, construită și dotată după toate rigorile și avânt toate avizele necesare, funcționează de la finele lunii mai 2026. Copiii, aproximativ 120 de elevi din totalul de 400 câți are localitatea, s-au obișnuit deja să mănânce la prânz. Pentru cei mai mulți este, probabil, cea mai consistentă masă a zilei, pentru că provin din familii numeroase, cu posibilități materiale reduse. Partea neplăcută este că se vor bucura de bucate doar până la finele anului școlar, urmând ca pregătirea hranei să se reia la începutul anului școlar viitor, asta dacă nu se întâmplă vreo minune și primăria reușește să obțină fonduri și pentru perioada vacanței de vară.

Dorim ca sponsorii să realizeze utilitatea reală și să ne sprijine financiar să deschidem o a treia cantină, pe perioada vacanței de vară, în Constanța”

Cantina a fost realizată de Asociația Șoapta Florilor și Primăria Galicea Mare, cu sprijinul financiar al unei puternice companii din agricultură. Prin proiectul pus în practică de asociație, „Împreună ajutăm un sat”, a mai fost amenajată, nu cuu mulți ani în urmă, o cantină pentru elevi în localitatea Sudiți, din județul Ialomița, care funcționează din anul 2024.

Ai crede că o porție de mâncare nu e mare lucru, deși costul alimentelor pentru un an școlar se ridică la 50.000 euro, după estimările Isabelei Stefan-Iorga, președintele Asociației „Șoapta Florilor”. Când în schimb vezi ce efect a avut porția de mâncare în alte comunități, îți dai seama cât de importantă este asigurarea acestei nevoi de bază.

Orice părinte este mai liniștit având certitudinea că al său copil va primi o masă gătită și sănătoasă la școală, indiferent de situația de acasă. Iar beneficiile cantinelor sociale se văd în timp, oferindu-le copiilor mai multă siguranță, energie pentru învățare și șanse mai mari de succes în viață, ajutând serii întregi de elevi să nu abandoneze studiile. Dorim ca sponsorii să realizeze utilitatea reală și impactul unui asemenea proiect pentru întreaga comunitate și să ne sprijine financiar să deschidem o a treia cantină, pe perioada vacanței de vară, într-o comunitate rurală din județul Constanța”, a mai spus Isabela Ștefan-Iorga.

Cum s-a amenajat cantina

Pentru amenajarea cantinei, care arată ca un mic restaurant, asociația, cu sprijinul sponsorului, și Primăria Galicea Mare au pus mână de la mână. „Șoapta Florilor” va asigura și alimentele pentru tot anul școlar viitor.

Costul este de peste 50.000 euro pe an, strict alimentele, dar mai sunt și alte costuri. Pentru amenajarea cantinei primăria a contribuit cu mâna de lucru. Noi am cumpărat materialele necesare amenajării, camere frigorifice, utilaje, iar pe partea de montaj, amenajare, primăria s-a ocupat. Când alegem comunitățile, discutăm. Bucătăreasa, tot așa, va fi angajată de primărie. Sunt primării în care autoritățile au percutat foarte bine, dar și unele unde nu au fost atât de implicați și ne-am retras și noi. În Sudiți suntem în al doilea an școlar și or să intre în al treilea an școlar, dar încercăm și acolo, și și la Dolj, să organizăm și evenimente caritabile, la care se mai adună fonduri, pentru a asigura următorul an. Pentru că noi avem fonduri, dar gândiți-vă că poate în anul următor sponsorul, dacă e profitul mic, nu mai poate susține la același nivel, se poate întâmpla și asta”, a mai adăugat Isabela Ștefan-Iorga.

Din experiența intervențiilor în alte comunități, părinții beneficiarilor încep, în timp, să se implice și să susțină atât cât pot acest efort. Aduc produse pe care le produc în gospodăria proprie și ajung chiar să doneze către cantină atunci când fac pomeni pentru sufletul celor dragi.

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La Galicea Mare se ridică acum problema susținerii funcționării cantinei și pe perioada verii, odată ce copiii s-au obișnuit cu masa caldă.

„Dacă comunitatea dorește și susține pe timp de vară, nu avem nicio problemă. Noi susținem pe perioada școlii pentru că proiectul este scris pentru prevenirea abandonului școlar. Și am văzut de-a lungul timpului ce efect au astfel de inițiative. Am văzut cantine în Dobrogea, în localități în care copiii din jumătate de sat nu mergeau la școală, iar în decurs de 5-6 ani era zero abandonul școlar”, a mai arătat Isabela Ștefan-Iorga.

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Cantina a fost amenajată în parteneriat de primărie si asociație FOTO: Asoc. Șoapta Florilor

Nevoi de acest fel sunt în multe localități, însă oricât de mult și-ar dori, spune reprezentanta asociației, este foarte dificil să strângă fonduri mai întâi pentru dotare – numai utilajele care răspund standardelor sanitare costă aproximativ 40.000 euro – și ulterior pentru asigurarea alimentelor. Din acest motiv se aleg comunități în care există pe de o parte nevoia, dar există și implicare din partea comunității locale și a autorităților.

O condiție era să nu fie în programul de masă caldă, pentru că sunt școli în programul guvernamental”, a mai precizat reprezentanta asociației.

Sprijinul pentru copiii din Galicea Mare ar vrea să-l extindă și la procurarea de rechizite pentru începutul de an școlar și la oferirea de haine la începutul sezonului rece, care și acestea, de multe ori, sunt motive reale pentru care copiii rămân acasă. Este ceea ce asociația a făcut în mai multe comunități, iar familiile astfel susținute au apreciat ajutorul oferit.

„Încercăm din septembrie să găsim o soluție”

Primarul din Galicea Mare, Cristian Văduva, spune că pentru această scurtă perioadă în care cantina va funcționa, până la sfârșitul anului școlar, bucătăreasa a acceptat să muncească fără bani.

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Școala se termină pe 19, am făcut un contract de voluntariat, iar cu septembrie o să găsim o soluție”, a explicat edilul.

Cât despre beneficiari, sunt copii din familii cu nevoi mari. „Sunt familii care au 5-6 copii, sunt într-o situație precară, beneficiari de ajutor social. În primele zile nici nu le venea să creadă ce se întâmplă. Încercăm tot ce se poate să-i ținem la școală. Eu cred că orice cărămidă mică pe care noi o punem acum îi va face ca ulterior, când ajung adulți, să întoarcă ajutorul primit. Sunt 120 de copii, nu sunt toți elevii școlii, avem 397 de copii în total, de la grădiniță până în clasa a VIII-a. Ar fi foarte bine, într-adevăr, să le putem oferi tuturor o masă caldă și vom încerca să facem asta. Încercăm să găsim soluții pentru a atrage alte firme, asociații, care să vină în sprijinul nostru și să putem să extindem. Sperăm să ajungem să le oferim tuturor”, a mai spus primarul.

S-au gândit, așa cum a precizat și Isabela Ștefan-Iorga, și la o strângere de fonduri, pentru că și-ar dori să extindă serviciul de masă caldă și la alte categorii de persoane vulnerabile, cum sunt de exemplu bătrânii fără ajutor. Ei sunt, de altfel, beneficiarii porțiilor care rămân în zilele în care se înregistrează absențe. Asistența Socială se ocupă să ducă mâncarea celor mai vulnerabili, iar asta se întâmplă prin rotație, pentru că nevoia este mare și nu sunt resurse, deocamdată, pentru toți.

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