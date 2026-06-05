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Cum îi conving rețelele sociale pe bolnavii de cancer să renunțe la chimioterapie: „Dintr-un grad 2 a intrat în metastaze"

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Teoriile conform cărora tumorile maligne nu ar fi, în fapt, ceva nociv și că organismul are capacitatea să răspundă adecvat, fără intervenția medicinei alopate, se înmulțesc pe rețele sociale, cu efecte devastatoare asupra anumitor pacienți. „Dintr-un grad 2 a intrat în metastaze, refuzând să facă chimio”.

Teoriile despre cât de inofensiv e cancerul își fac loc pe rețelele sociale FOTO: Pixabay
Teoriile despre cât de inofensiv e cancerul își fac loc pe rețelele sociale FOTO: Pixabay

Știați că menstruația este tot o formă de cancer? Acea scurgere cu cheaguri de sânge ce o eliminăm noi femeile lunar este de fapt un CANCER! Și nimeni nu se teme de el! Ba am fost obișnuite că este ceva normal!. Și uite așa, toate formele de CANCER sunt ceva normal al corpului și NIMIC RĂU! Las aici un link de la explicațiile unui doctor! Nu mă credeți pe mine... dar măcar luați și citiți ce zice un doctor!” – este doar una din postările care se rostogolesc pe rețelele sociale și tulbură mintea credulilor. Pentru unii astfel de afirmații sunt, simplu, „prostii”.

Eu cred că ăștia primesc bani pentru fiecare prostie pe care o regurgitează”, este, de altfel, una dintre reacțiile la postarea care conține afirmațiile redate mai sus.

Doamne ferește! Numai bazaconii și oameni inconștienți sunt pe rețelele de socializare”; „Ar trebui să fiți trase la răspundere pentru astfel de afirmații. Vă gândiți că persoane pot renunța la tratamente din cauza afirmațiilor pe care le faceți?”; „Dacă este medic, trebuie să luam de bun ce spune un medic, sau ceea ce trăiesc milioane de pacienți oncologici din toată lumea? Sunt pacient oncologic și voi fi bine datorită tratamentelor inovatoare și a medicilor care nu aberează. Nu mai vindeți iluzii unor oameni aflați, poate, în cea mai grea etapa din viața lor!” sunt alte câteva reacții.

Oricât de greu poate fi de crezut, sunt pacienți care, în fața unui diagnostic dur, aleg să creadă astfel de teorii liniștitoare și să arunce la gunoi zeci de ani de cercetări, confirmă Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România (FABC).

Asta e de la Georgescu citire. Chiar sunt niște aberații. Când toată lumea luptă pentru a descoperi medicamentul miraculos pentru cancer... Nu știu de unde să spun că iese legenda asta, dar nu este corect față de oameni, pentru că o să moară cu zile”, avertizează Cezar Irimia.

Reprezentantul pacienților bolnavi de cancer dă exemplu unei paciente care a ajuns să creadă că stările de rău din cancer îi pot fi anihilate de „frații” din „biserică”. „Când se simțea rău, veneau frații și cântau la chitară. Dintr-un grad 2, cu un cancer mamar, a intrat în metastaze într-un an, de când a refuzat să mai facă chimio, și a murit cu zile. Deci, uitați încă o modalitate de a prosti lumea și de a face victime”, arată Irimia.

Pacienții ajung să creadă în astfel de teorii și pentru că deseori sunt obosiți de încercările la care îi supune sistemul sanitar. „Nu ne funcționează sistemul sanitar, educația e la pământ, iar toate lucrurile acestea converg în a convinge românul că există și alternativă. Nu. Alternativă este până devii pacient. Adică să duci o viață sănătoasă - să nu fumezi, să elimini pe cât posibil stresul -, sunt lucruri pe care le poți evita, dar nu în condițiile a României de astăzi și, mai ales, nu în România needucată din punct de vedere sanitar”, adaugă Cezar Irimia.

Teorii halucinante se răspândesc cu viteza luminii și pentru că beneficiază de „vehicule” cu mare vizibilitate, iar în acest sens Cezar Irimia atrage atenția că un personaj care avea să devină candidatul cu o ascensiune fulminantă vorbea despre cât de rău face chimioterapia. „Am avut pacienți care au renunțat la chimioterapie, ca a zis domnul Georgescu. Și-au murit. Efectiv au murit. Ideea este că în toată lumea asta civilizată se fac tratamente, dar se fac la timp și depistarea cancerului se face la timp, numai la noi, pentru că nu avem educație, nu avem programe de screening, cancerul este depistat târziu, atunci când șansele scad, iar costurile tratării lui cresc”, explică în continuare Cezar Irimia cum s-a ajuns ca oamenii fără speranță să creadă în teorii iraționale și „ajutați” de sincopele sistemului sanitar.

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„Te trezești dintr-odată că e aceeași informație pe multe canale”

Medicul de familie Mihai Ungureanu, președintele Colegiului Medicilor Olt, spune că încercările de a distrage atenția pacienților de la medicina convențională, cu promisiunea unor alternative-minune, nu sunt noi.

Trebuie să existe ceva care să stimuleze atenția în altă direcție, tocmai pentru a fura din pacienții care sunt adresați medicinei alopate. Există medicină alternativă, există medicină naturistă, există medicină homeopată, există acupunctura. Fiecare din ele are limitele ei, dar au demonstrații practice, au proba timpului, pe când în astfel de situații sunt doar niște idei pe care le promovează diverse cercuri. Că aici deja sunt cercuri care își împrăștie informația simultan. Se folosesc foarte mult de canalele acestea social media și reușesc să le arunce cam în același timp. Sunt totuși oarecum calculate aceste informații când pleacă, pentru că te trezești dintr-odată că e aceeași informație pe multe canale. Tocmai să nu treci și cu vederea. Îl vezi odată pe un canal, intri pe celălalt canal și vezi aceeași informație și începe să prindă rădăcini”, explică dr. Ungureanu.

Efectul este că oamenii încep să-și pună întrebări și chiar să pună la îndoială propriile percepții și convingeri.

Pe de altă parte, pentru un pacient care se confruntă cu un diagnostic greu devine mult mai ușor de adoptat o astfel de teorie.

E teama de a face ceva care s-ar putea să-ți facă rău. Aici câștiga teren ceilalți, pentru că îți dă starea aceea de confort că nu trebuie să faci ceva anume, că trebuie, de fapt, să stai tu liniștit, să încerci tu să fii în păcat. Este adevărat că biserica și religia a promovat ideea asta de liniște, de a te spovedi, a te curăța interior, tocmai pentru a-ți găsi pacea interioară. Dar asta ca modalitate de prevenție, oarecum și de terapie, dar mai puțin. E o psihoterapie aici, în special pentru stările depresive, anxioase, aici funcționează foarte bine. Bolile mentale s-a demonstrat științific că au leac până la un anumit moment în rugăciune și în așa-zisa meditație. Dar de la ideea asta până la a promova că nu trebuie să mai facem nimic, din contră, să stăm liniștiți, să ne uităm la măr și să așteptăm să ne pice...”, a adăugat medicul Mihai Ungureanu.

Șeful Colegiului medicilor Olt atrage chiar atenția că în Codul Deontologic s-a stabilit ca medicii care nu practică specialitatea pe care o au, nu practică medicina, ci se limitează doar la a oferi sfaturi și informații pe diverse canale, să nu se mai recomande drept medic, chiar dacă unii dintre aceștia fac o muncă de informare de foarte bună calitate, aducând în fața privitorilor medici cu experiență solidă în spate.

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