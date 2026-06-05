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Video Reacția lui Donald Trump după ce Zelenski a cerut o întâlnire istorică cu Putin: „Cred că am avut mult de-a face cu asta”

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Război în Ucraina
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Președintele SUA, Donald Trump, susține că o întâlnire față în față între președintele Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin ar fi „excelentă”, după ce liderul ucrainean a propus discuții directe cu șeful Kremlinului într-o scrisoare. 

Donald Trump Foto: Profimedia
Donald Trump Foto: Profimedia

„Ei bine, nu știu. Mă bucur că poate se vorbește despre o întâlnire. Cred că am avut mult de-a face cu asta”, le-a spus Trump reporterilor în Biroul Oval.

„Dar cred că ar fi excelent dacă s-ar întâlni. Ar trebui să rezolve problema”, a adăugat el.

Apelul lui Zelenski a venit la scurt timp după ce Putin a recunoscut că Rusia trebuie să își întărească sistemele de apărare aeriană, în urma unei serii de atacuri ucrainene cu drone în adâncul teritoriului rus, scrie kyivpost.

Noile demersuri pentru discuții directe Putin–Zelenski apar pe fondul unei încetiniri a rolului Washingtonului în procesul de negociere.

Paul Goble, analist american veteran, a declarat săptămâna trecută pentru Kyiv Post că administrația Trump nu a arătat o strategie coerentă pe termen lung pentru încheierea războiului.

„Din exterior, văd o echipă de negociere americană care merge la Moscova sau discută cu ucrainenii, dar nu văd un plan clar, pas cu pas, sau o viziune pe termen lung”, a spus Goble.

Zelenski propune discuții directe

În scrisoarea sa, Zelenski a propus o întâlnire directă cu Putin și a oferit un armistițiu total pe durata negocierilor. „Ucraina propune încheierea acestui război printr-un angajament direct între noi – și dumneavoastră. Propun o întâlnire”, a scris Zelenski.

„Propun stabilirea unei date clare pentru o astfel de întâlnire”, a adăugat el.

Liderul ucrainean a oferit, de asemenea, un armistițiu complet pe durata negocierilor.

Zelenski a respins ideea ca decizii privind Ucraina și Europa să fie luate fără participarea Kievului și a partenerilor europeni. „Am auzit că vi s-au promis în Alaska rezolvarea unor chestiuni privind Ucraina și Europa. Dar puteți vedea singuri că problemele ucrainene și europene nu sunt decise la Anchorage”, a subliniat el.

El a spus că alți participanți ar putea fi incluși într-un format bilateral Ucraina–Rusia, în special cei capabili să ofere garanții reale de securitate.

„Deoarece războiul are loc în Europa și Ucraina are nevoie de garanții de securitate, iar dumneavoastră căutați, de asemenea, garanții de securitate, ar fi logic să fie implicați cei care pot acționa cu adevărat ca garanți”, a spus Zelenski.

Potrivit președintelui ucrainean, Europa ar trebui să facă parte din proces, alături de SUA, care ar putea contribui la conturarea unei noi arhitecturi de securitate în regiune.

Zelenski a menționat, de asemenea, că Washingtonul are capacitatea de a monitoriza un eventual armistițiu de-a lungul liniei de front.

Liderul ucrainean a avertizat, de asemenea, că Kievul va continua să se apere dacă Moscova refuză să accepte că războiul trebuie să se încheie.

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