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Infernul din Sahara: 49 de oameni au murit de sete, după ce au rămas blocați în deșert. Cum s-au salvat doi supraviețuitori

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O tragedie de proporții a avut loc în Deșertul Sahara, în apropierea frontierei dintre Niger, Algeria și Mali, unde 49 de cetățeni nigerieni au murit de deshidratare după ce camionul în care călătoreau s-a defectat într-o zonă izolată.

deșert
Vehiculul în care se aflau a rămas blocat adânc în deșert

Autoritățile locale au confirmat incidentul joi, 4 iunie, precizând că victimele au fost găsite la peste 80 de kilometri vest de localitatea Assamaka.

Potrivit informațiilor furnizate de oficiali, grupul se întorcea din Mali, unde participase la sărbătoarea islamică Eid al-Adha. Vehiculul în care se aflau ar fi deviat de la traseul inițial, rămânând blocat adânc în deșert, într-o zonă considerată una dintre cele mai ostile din regiune, scrie the sun. 

În lipsa apei, a alimentelor și a oricărei posibilități de comunicare, pasagerii au rămas izolați timp de mai multe zile, în condiții de temperaturi extreme. Autoritățile au transmis că „temperaturile ridicate și lipsa punctelor de aprovizionare fac orice supraviețuire extrem de dificilă”.

Martorii și supraviețuitorii au relatat că pasagerii și șoferul au încercat în mod repetat să repare vehiculul, însă fără succes. Pe măsură ce rezervele de apă s-au epuizat, rând pe rând, oamenii au cedat din cauza deshidratării.

Corpurile victimelor au fost descoperite ulterior, împrăștiate în zona din jurul camionului, unele chiar sub vehicul.

Autoritățile au intervenit în cele din urmă, însă pentru majoritatea pasagerilor era deja prea târziu. În total, au fost recuperate 49 de cadavre, care au fost înhumate în gropi comune, în condiții dificile, specifice zonei de deșert.

Doar doi supraviețuitori au reușit să scape din infernul saharian. Aceștia au mers pe jos zeci de kilometri prin deșert până au ajuns la apă și ulterior la Assamaka, unde au alertat autoritățile, declanșând operațiunile de căutare și salvare.

Potrivit estimărilor, în camion s-ar fi aflat aproximativ 100 de persoane, ceea ce ridică posibilitatea ca bilanțul final al tragediei să fie mai mare.

În timpul intervențiilor, autoritățile au descoperit și un al doilea vehicul, aflat la circa 60 de kilometri distanță, cu peste 60 de persoane la bord, rămas blocat timp de trei zile din cauza unei defecțiuni la baterie.

Pasagerii celui de-al doilea camion proveneau de la un sit izolat de exploatare a aurului, situat în apropierea frontierei cu Mali. Și aceștia au fost salvați la limită, evitând la rândul lor o tragedie similară.

Sahara rămâne una dintre cele mai periculoase rute migratorii din lume, unde mii de persoane riscă anual traversarea în condiții extreme, în încercarea de a ajunge către Africa de Nord și, ulterior, Europa. Lipsa apei, temperaturile extreme și absența infrastructurii fac ca orice incident tehnic să devină rapid fatal.

Potrivit organizației Alarm Phone Sahara, doar în 2025 cel puțin 35 de migranți au murit în deșertul Nigerului. În 2013, un alt incident similar s-a soldat cu moartea a 92 de migranți, inclusiv 52 de copii, abandonați de traficanți după defectarea vehiculelor.

În ciuda riscurilor cunoscute, traseul rămâne în continuare utilizat de zeci de mii de persoane anual, inclusiv migranți expulzați din Algeria către Niger.

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