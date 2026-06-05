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Video Scandal în Congresul SUA: 18 republicani au sfidat linia partidului și au votat un ajutor uriaș pentru Ucraina

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Congresul SUA a fost zguduit de un vot controversat privind sprijinul pentru Ucraina, după ce 18 republicani au rupt linia partidului și au susținut un pachet de miliarde de dolari, provocând un val de reacții dure la Washington.

Camera reprezentanților a SUA FOTO:EPA/EFE
Camera reprezentanților a SUA FOTO:EPA/EFE

Măsura, inițiată de democratul Gregory Meeks, include 1 miliard de dolari pentru securitate și reconstrucție și încă 8 miliarde de dolari sub formă de împrumuturi pentru apărare destinate Ucrainei. Legea pre sancțiuni și restricții comerciale pentru bănci, companii din sectoarele petrolier și minier, precum și pentru oficiali ruși. Proiectul impune și taxe vamale de 500% pentru produsele rusești importate în Statele Unite și interzice importurile de petrol brut din Rusia.

Votul a trecut cu 226 de voturi „pentru” și 195 „împotrivă”, fiind considerat un semnal politic important într-un moment în care sprijinul american pentru Kiev devine tot mai disputat, potrivit the independent.

Unul dintre susținătorii proiectului a explicat miza votului într-un mod tranșant: „Toți vrem ca acest război să se termine. Întrebarea este cum. Vom abandona Ucraina și o vom forța într-un acord dezastruos?”, a întrebat reprezentantul Gregory Meeks, adăugând că „Vladimir Putin mizează pe asta”.

Diviziuni puternice în Congres

Deși majoritatea republicanilor au votat împotrivă, 18 membri ai Partidului Republican s-au alăturat democraților în susținerea proiectului, alături de un independent.

Unul dintre susținători, republicanul Brian Fitzpatrick, a declarat că votul transmite un mesaj clar: „Avem un puls aici, că ne pasă de Ucraina și că vom folosi autoritatea noastră pentru a o ajuta”, adăugând că inițiativa va transmite și „un mesaj puternic soldaților din Ucraina”.

În tabăra opoziției, criticile au fost dure. Brian Mast, președintele Comisiei pentru Afaceri Externe, a afirmat că proiectul este „un instrument de luptă împotriva președintelui Trump”, considerând că este o inițiativă „neserioasă”. 

La rândul său, liderul republicanilor din Cameră, Steve Scalise, a avertizat că adoptarea proiectului ar putea afecta negocierile în curs: „Cred că vor duce la rezultate pozitive, dar dacă adopți o lege care nu merge atât de departe cât merg negocierile, poți afecta acest proces”, a spus acesta.

Susținătorii proiectului spun că votul are rolul de a transmite un semnal atât Ucrainei, cât și Rusiei.

Republicanul Don Bacon a formulat poziția într-un mod categoric: „Ne vom alătura binelui sau răului? Asta este despre asta în această seară”.

De asemenea, reprezentantul Brian Fitzpatrick a subliniat că decizia are și o componentă strategică: „Sperăm să transmitem un mesaj clar că nu vom abandona Ucraina”.

Conflictul declanșat de invazia pe scară laurgă a Rusiei continuă de peste patru ani, fără un final clar în vedere. În acest timp, SUA au aprobat aproximativ 195 de miliarde de dolari pentru sprijinul Ucrainei, o parte semnificativă fiind direcționată către refacerea stocurilor militare americane.

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