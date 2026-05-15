Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță din Constanța au fost arestați preventiv

Procurorii Gigi Ştefan şi Teodor Niţă, de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, au fost arestați preventiv vineri, 15 mai, după ce au fost reținuți într-un dosar de abuz în serviciu şi alte infracţiuni de corupţie.

Gigi Stefan si Teodor Nita foto Inquam photos George Calin png


Vineri după‑amiază, magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție au admis cererea PÎCCJ  și au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a ambilor procurori.

„În baza art. 226 alin.1 şi 2 C.pr.pen. admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie– Secţia de urmărire penală, cu privire la inculpaţii Ştefan Gigi Valentin şi Niţă Teodor.

În baza art.223 alin.2 C.pr.pen şi art.202 alin.1, 3, 4 lit.e C.pr.pen., dispune arestarea preventivă a inculpaţilor ŞTEFAN GIGI VALENTIN (...) sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de influență, faptă prev. de art. 291 alin.1 Cod penal raportat la art. 6 și art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000 și trafic de influență, în formă continuată, faptă prev. de art. 291 alin.1 Cod penal, raportat la art. 6 și art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 Cod penal şi NIŢĂ TEODOR (...) sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare la abuz în serviciu, faptă prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 297 alin.1 Cod penal cu referire la art. 132 din Legea 78/2000 și art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000, pe o perioadă de 30 de zile începând cu data de 15.05.2026 până la data de 13.06.2026 inclusiv. În baza art. 230 C.pr.pen., dispune emiterea de îndată a mandatelor de arestare preventivă a inculpaţilor Ştefan Gigi Valentin şi Niţă Teodor. În baza art.275 alin. (3) C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare” se arată în soluția instanței.

Teodor Niță, acuzat că a intervenit în favoarea unui om de afaceri

Potrivit anchetatorilor, procurorul Teodor Niță ar fi intervenit pe lângă un ofițer ISU Constanța pentru a ajuta un apropiat, om de afaceri. Acuzația formulată în cazul său este de instigare la abuz în serviciu, anchetatorii susținând că Niță ar fi încercat să influențeze modul în care era soluționată o situație administrativă în beneficiul acestuia.

Gigi Valentin Ștefan, acuzat că a primit bani, bunuri și servicii pentru a‑și exercita influența

În cazul procurorului Gigi Valentin Ștefan, ancheta este mult mai amplă. Potrivit Parchetului General, acesta ar fi primit aproximativ 170.000 de euro, precum și diverse bunuri și servicii, în doar cinci luni. În schimb, ar fi promis intervenții la magistrați funcționari publici, polițiști și autorități administrative

Procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță din Constanța, reținuți pentru 24 de ore. 170.000 de euro, primiți de unul dintre ei pentru intervenții în dosare

Scopul ar fi fost obținerea unor soluții favorabile în dosare penale sau în cauze administrative. Acuzațiile care îl vizează sunt de trafic de influență și trafic de influență în formă continuată.

Stenograme incendiare

Stenogramele din dosarul instrumentat de Parchetul General arată cum procurorul constănțean Gigi Ștefan, aflat acum în arest preventiv pentru fapte grave de corupție, îi explica unui ofițer de poliție cum să claseze și cui să trimită un dosar penal privind Universitatea Ovidius.

Discuția, purtată pe 21 aprilie 2026, începe cu replica magistratului: „Intru direct în subiect”, urmată de indicații precise despre soluția dorită.

Potrivit anchetatorilor, procurorul ar fi depășit complet cadrul legal, oferindu‑i polițistului argumentele juridice gata formulate și stabilind traseul procedural al dosarului, în contextul unei înțelegeri cu prim‑procurorul unității, Mihai Stanciu.

Interceptările arată că Ștefan îi cere ofițerului să întocmească o propunere de clasare în dosarul din 2022 privind o plângere a Universității Ovidius pentru tulburare de posesie. Magistratul îi spune polițistului că a discutat deja cu prim‑procurorul și că dosarul trebuie dus „direct la el”.

În discuție, procurorul explică și raționamentul juridic ce trebuie folosit: că infracțiunea de tulburare de posesie nu ar fi întrunită deoarece „deposedarea trebuie să fie prin violență sau amenințări”, element pe care îl consideră inexistent în cauză.

Fragmente relevante din conversație:

„Intru direct în subiect… în anul 2022, Universitatea Ovidius a formulat o plângere… pentru tulburare de posesie.”

„Am vorbit ieri cu Mihai Stanciu… să mergeți cu dosarul cu propunerea direct la el.

„Pentru existența infracțiunii… trebuie ca deposedarea să fie prin violență sau amenințări, exclus așa ceva.”

Ofițerul notează numărul dosarului, iar procurorul insistă ca soluția să fie dusă personal la prim‑procuror: „I-am zis că vorbim noi doi și când e gata… să meargă cineva la el să îi dea dosarul.”

Procurorii Parchetului General consideră că discuția indică o implicare nelegală în soluționarea dosarului, prin: influențarea conținutului propunerii de clasare, stabilirea traseului intern al dosarului, coordonare informală cu conducerea parchetului.

