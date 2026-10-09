O mamă din Medgidia a găsit un șarpe în cadă chiar când se pregătea să-i facă baie copilului. Femeia a sunat la 112





O femeie din Medgidia a trecut prin clipe de spaimă vineri după-amiază, după ce a descoperit un șarpe în cadă, chiar când se pregătea să-i facă baie copilului.

Pompierii au capturat șarpele Foto: Captură video

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 17:00, când femeia a observat reptila încolăcită pe furtunul de la duș, aflat în cadă. Speriată de situație și temându-se pentru siguranța copilului, aceasta a apelat imediat numărul unic de urgență 112.

La fața locului au intervenit jandarmii, care au reușit să captureze șarpele în siguranță, fără ca vreo persoană să fie rănită.

După capturare, reptila a fost eliberată în mediul său natural, la o distanță considerabilă de zona locuită, pentru a elimina orice risc pentru locatari.

Amintim că, în luna aprilie a acestui an, o femeie din Galați a găsit în casă un şarpe lung de doi metri. La sosirea echipajului de jandarmi, chemat să intervină, reptila nu mai era în locul indicat.

Ulerior, șarpele na fost localizat într-o anexă a gospodăriei, unde se ascunsese între tavan și un dulap înalt.nReptila a fost capturată de jandarmi și eliberată în mediul natural, pe malul lacului Brateș, departe de zonele locuite.

În 2023, jandarmii din Tulcea au intervenit la locuința unei familii din comuna Văcăreni care a trecut prin momente de spaimă după ce s-a trezit cu un șarpe pe canapea. Nimeni nu a fost rănit.lui.

Autoritățile le-au recomandat cetățenilor, în mai multe rânduri că, în cazul apariției unor animale sălbatice sau reptile în locuințe, este recomandată evitarea contactului direct și solicitarea sprijinului instituțiilor competente prin apel la 112.