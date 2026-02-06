Foto Cine este românul care a descoperit cel mai lung șarpe din lume: „Baroneasa” are o lungime de peste 7 metri și a intrat în Cartea Recordurilor

Un explorator român a descoperit cel mai lung șarpe din lume, pe insula Sulawesi din Indonezia. Este vorba despre o femelă piton, iar, potrivit Guinness World Records (GWR), are o lungime de 7,2 metri.

Sub anestezie, precizează GWR, când corpul șarpelui se relaxează complet, ea ar putea fi cu cel puțin 10% mai lungă – așa că în realitate lungimea sa adevărată este probabil mai aproape de 7,9 m.

Deoarece există riscuri în cazul unei anestezii, organizația a considerat că animalele ar trebui „adormite” doar din motive de siguranță sau pentru proceduri medicale necesare, astfel că acest lucru nu a fost testat.

Șarpele, care se află acum în grija conservaționistului local Budi Purwanto, a fost evaluat de Diaz Nugraha, un ghid pentru fauna sălbatică, salvator și specialist autorizat în manipularea șerpilor din Kalimantan, Borneo, alături de Radu Frentiu, un explorator și fotograf care a locuit în Bali timp de două decenii. Potrivit site-ului Bihoreanul, exploratorul român este din Beiuș, județul Bihor.

Nugraha și Frentiu au organizat o călătorie în Sulawesi de îndată ce au auzit zvonuri despre acest șarpe foarte lung.

„Fiecare spirală de mușchi a acelui șarpe este o adevărată forță, iar fiecare părea să lucreze independent. Puterea unui asemenea șarpe este cea care te impresionează cel mai mult, alături de capacitatea sa de a se dilata atunci când înghite prăzi uriașe, chiar și de mărimea unei vaci – lucru imposibil de conceput pentru majoritatea oamenilor”, a declarat Radu Frențiu pentru Guinness World Records.

→ Imaginea 1/3: Radu Frențiu alături de imensul piton/FOTO: Guinness World Records

„Dacă ai frică, nu are niciun rost să faci lucrurile pe care le fac eu”

Invitat la Digi24 să vorbească despre descoperirea sa, Radu Frențiu a mărturisit că nu i-a fost frică de femela piton.

„E o plăcere. Am atenție, da, dar frică nu. Dacă ai frică, nu are niciun rost să faci lucrurile pe care le fac eu. Plus că sunt înconjurat de oameni profesioniști, care știu - localnici, băștinași, majoritatea care umblă cu șerpi, zoologi. Am o întreagă echipă de oameni frumoși, localnici care mă ajută și pe care mă pot baza întotdeauna.

Succesul niciodată nu este al unui om singur. Dacă auziți pe cineva care se laudă de unul singur, nu va fi cazul niciodată. Este întotdeauna meritul unei echipe și vreau să le mulțumesc cel mai mult prietenilor mei inonezieni”, a spus Frențiu.

Acesta a mai spus că și-a dat seama că ar putea fi cel mai lung șarpe din lume încă de când l-a văzut.

„În momentul în care l-am văzut mi-am dat seama că s-ar putea să fie un record mondial și se pare că este. Dacă pitonul, sau «baroneasa», cum e porecla, ar fi fost sedată sau dacă ar fi fost, cum se întâmplă de obicei, ucis, ar fi fost mult mai lung, dar noi am preferat să cu siguranță să ținem animalul în viață. L-am dat unui herpetolog local care are grijă de ea și între timp am mai descoperit încă unul, nu atât de mare, care a fost salvat și el la rândul lui”, a mai povestit exploratorul.

Potrivit Guinness World Records, femela piton a fost botezată „Ibu Baron” (care se traduce prin „Baronesa”). Ea se alătură altor șerpi pe care Purwanto i-a salvat în Sulawesi în ultimii ani, amenajând un fel de sanctuar pentru șerpi.