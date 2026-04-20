Momente de panică pentru o femeie din județul Galați, după ce un șarpe lung de doi metri s-a ascuns sub un fotoliu din casă acesteia. Proprietara locuinței a sunat la 112 și a cerut ajutorul autorităţilor.

Jandarmii gălățeni au intervenit în urma unui apel la 112 care semnala prezența unui șarpe de aproximativ 2 metri într-o locuință din comuna Vânători.

„Proprietara a anunțat că reptila pătrunsese în casă și se ascundea sub un fotoliu din hol, generând o stare de teamă proprietarei”, a transmis Jandarmeria Galați.

La sosirea echipajului de jandarmi, șarpele nu mai era în locul indicat de femeie.

Ulerior, a fost localizat într-o anexă a gospodăriei, unde se ascunsese între tavan și un dulap înalt.

Reptila a fost capturată de jandarmi și eliberată în mediul natural, pe malul lacului Brateș, departe de zonele locuite.

„Dacă vă confruntați cu prezența unor animale sălbatice în locuință sau în apropierea acesteia nu încercați să le capturați sau să le alungați. Evitați gesturile bruște, asigurați-vă că păstrați distanța și solicitați sprijinul autorităților prin apel la 112”, au transmis jandarmii.