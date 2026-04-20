Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Video Un şarpe lung de 2 metri a fost găsit în casa unei femei din județul Galați. Speriată, propierara a sunat la 112

0
0
Publicat:

Momente de panică pentru o femeie din județul Galați, după ce un șarpe lung de doi metri s-a ascuns sub un fotoliu din casă acesteia. Proprietara locuinței a sunat la 112 și a cerut ajutorul autorităţilor.

Șarpele a fost capturat Foto: Jandarmeria Galați

Jandarmii gălățeni au intervenit în urma unui apel la 112 care semnala prezența unui șarpe de aproximativ 2 metri într-o locuință din comuna Vânători.

„Proprietara a anunțat că reptila pătrunsese în casă și se ascundea sub un fotoliu din hol, generând o stare de teamă proprietarei”, a transmis Jandarmeria Galați.

La sosirea echipajului de jandarmi, șarpele nu mai era în locul indicat de femeie.

Ulerior, a fost localizat într-o anexă a gospodăriei, unde se ascunsese între tavan și un dulap înalt.

Reptila a fost capturată de jandarmi și eliberată în mediul natural, pe malul lacului Brateș, departe de zonele locuite.

„Dacă vă confruntați cu prezența unor animale sălbatice în locuință sau în apropierea acesteia nu încercați să le capturați sau să le alungați. Evitați gesturile bruște, asigurați-vă că păstrați distanța și solicitați sprijinul autorităților prin apel la 112”, au transmis jandarmii.

Top articole

Partenerii noștri

image
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
digi24.ro
image
Cu câți bani a rămas românul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker, după impozit
stirileprotv.ro
image
Moștenirea lui Bolojan, cea mai dezastruoasă guvernare pentru economie de după Revoluție. Toți indicatorii din România s-au dus în cap în mai puțin de un an. Cifre oficiale sunt devastatoare
gandul.ro
image
Simion: „Împăratul este gol". Coaliția toxică o să sfârșească
mediafax.ro
image
Marius Șumudică, dezvăluiri din culisele negocierilor Gaziantep – Mirel Rădoi: „Vă spun eu cât e salariul, de fapt”
fanatik.ro
image
LIVE TEXT – PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan. Sarcina primită de parlamentarii PNL
libertatea.ro
image
Un soldat israelian lovește cu un ciocan o statuie a lui Iisus din sudul Libanului. Armata confirmă autenticitatea fotografiei
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
S-a lămurit de Chivu și l-a acuzat în direct la TV: "A ajuns ca Mourinho! Regret că am crezut în el"
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Ciolacu s-a mutat într-un penthouse de lux în Herăstrău. Chiria ajunge la 15.000 de euro, iar proprietarul e un mister
antena3.ro
image
Stațiunea montană unde șoseaua a luat-o la vale şi riscă să cedeze. Reparațiile costă cât bugetul local
observatornews.ro
image
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei
cancan.ro
image
Ce bani iei în plus la pensie dacă ai muncit în grupa I sau grupa 2? Cu cât se reduce vârsta de pensionare?
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Ce este ROBOR, cum se calculează și care sunt beneficiile lui. Tabel explicativ. Mugur Isărescu: „Nu putem să funcționăm altfel”
playtech.ro
image
Cum își pasează autoritățile responsabilitatea pentru caruselul groazei de la Caransebeș. Ce au descoperit inspectorii ANPC la fața locului este revoltător: „Informații incorecte”
fanatik.ro
image
„Scumpiri uriașe” la biletele de tren: „Banii se duc în budele infecte și în durerea din dos”. Directorul CFR Călători, desființat: „Mai țineți minte ce a zis când s-a întors din Dubai?”
ziare.com
image
75 de zile suspendare! Unde a decis să plece Mirel Rădoi de la FCSB
digisport.ro
image
Transformare economică majoră în Europa: care vor fi cele mai bogate țări până în 2030
stiripesurse.ro
image
LIVE TEXT Culise din ședința PNL. Susținere totală pentru Bolojan. Și Thuma e alături de premier
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situație între Andreea Popescu și Rareș Cojoc. AU MINȚIT! Nu au divorțat atunci când au anunțat separarea! Ce se întâmplă de fapt!
romaniatv.net
image
Ilie Bolojan rămâne fără sprijin ca premier! Decizie de ultimă oră a PSD
mediaflux.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
În stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
E cu 20 de cm mai înaltă decât iubitul ei: „Nu îl deranjează deloc!”
click.ro
image
Fiul Marinei Almășan, plecat la muncă în Dubai, amână vizita în România: „Își pune pofta-n cui, prețul biletelor a crescut de 3 ori!”
click.ro
image
Oana Roman și fiica ei au luat un virus: „Amândouă bolim de azi-noapte. E ceva prin aer”
click.ro
Vechiul Hollywood foto profimedia 0200128084 jpg
„Văduva neagră” a României a ucis cu sânge rece 35 de bărbați! Victimele s-au lăsat seduse de femeia ireal de frumoasă
okmagazine.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
1555 jpg
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial
clickpentrufemei.ro
Ancient Troy coin webp
Incredibil cum o monedă din Troia antică a fost găsită de un copil de 13 ani la Berlin
historia.ro
Click!

image
Alexandru Ciucu, mesaj emoționant de ziua fiicei sale. Apariție alături de fetele pe care le are cu Alina Sorescu: „Vă iubesc cât universul”
image
E cu 20 de cm mai înaltă decât iubitul ei: „Nu îl deranjează deloc!”

OK! Magazine

image
Boala cumplită care o chinuie pe Prințesa Kate în prezent, după ce s-a vindecat de cancer. Soția Prințului William rezistă admirabil

Click! Pentru femei

image
Charlize Theron iese la atac – Timothée Chalamet poate fi înlocuit de AI, baletul nu!

Click! Sănătate

image
Persoanele care nu își respectă părinții au trăit aceste 3 lucruri în copilărie