Navă care transportă minereu, cuprinsă de flăcări în Portul Midia

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață, 21 august, la o navă aflată în Portul Midia, iar, până acum, autoritățile au transmis că nu au fost înregistrate victime.

Potrivit Mediafax, incendiul se manifestă generalizat la pupa navei, care transportă minereu.

La fața locului intervine ISU Constanța cu cinci mașini de stingere, o autoscară, o autoplatformă, o autospecială CBRN, un echipaj SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Constanța.

Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului, precum și pentru limitarea extinderii acestuia.

Intervenția este în desfășurare.