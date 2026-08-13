O explozie a avut loc în portul Rotterdam, cel mai mare din Europa, soldată cu moartea unei persoane și rănirea mai multor alte persoane.

Incidentul a avut loc în zona industrială Europoort, unde se află numeroase instalații petroliere și petrochimice. Locul accidentului a fost înconjurat de poliție, iar cauza incidentului nu a fost încă stabilită, relatează DutchNews .

O persoană a murit, iar mai multe au fost rănite în urma unei explozii produse într-o instalație din portul Rotterdam, au anunțat autoritățile olandeze.

Explozia s-a produs joi, la scurt timp după prânz, la o companie situată pe Moezelweg, în zona industrială Europoort, potrivit postului regional Rijnmond. Poliția a precizat că, deocamdată, nu dispune de alte informații.

Mai multe persoane au fost rănite și transportate la spital. La locul incidentului au fost trimise șase ambulanțe, un elicopter medical și echipaje ale pompierilor.

Potrivit Rijnmond, o echipă de muncitori contractați pentru lucrări de mentenanță efectua intervenții la conductele instalației. Incidentul s-ar fi produs în momentul în care conductele erau deconectate.

Urmele unei explozii erau vizibile pe un rezervor de stocare, a relatat postul regional.

Cu câteva ore înainte, o pană de curent provocase oprirea unor sisteme la rafinăria Esso de pe Botlekweg. În urma incidentului, în port au putut fi văzute flăcări puternice și coloane de fum negru, în timp ce conductele de gaz erau golite.

Autoritatea pentru siguranță Rotterdam-Rijnmond investighează dacă cele două incidente au legătură.

Un purtător de cuvânt al companiei majore de tranzacționare a energiei Gunvor a declarat că un „incident” a avut loc în timpul lucrărilor de întreținere la un rezervor de stocare. Un purtător de cuvânt al poliției a declarat că nu există indicii imediate de sabotaj și că toate scenariile posibile sunt investigate, potrivit Reuters.

Rotterdam este cel mai mare port din Europa și găzduiește rafinării de petrol, terminale de gaz natural lichefiat și multiple instalații petrochimice. Shell, Exxon Mobil, BP și Gunvor Energy se numără printre marile companii energetice care operează în port.

Explozia s-a produs în jurul orei 11:30 (09:30 GMT). Gunvor a declarat că cooperează cu autoritățile locale.

Shell a precizat că operațiunile sale din port nu au fost afectate de explozie.

Un purtător de cuvânt al Portului Rotterdam a declarat că terminalele GNL nu au fost afectate.

Exxon Mobil a închis toate unitățile de la rafinăria sa din Rotterdam, cu o capacitate de 191.000 de barili pe zi, din cauza unei pene de curent, a declarat firma de consultanță Wood Mackenzie într-o alertă către clienți, citată de Reuters. Exxon Mobil nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Un important centru energetic european

Portul Rotterdam este cel mai mare port maritim din Europa și găzduiește numeroase rafinării de petrol și instalații petrochimice.

Rotterdam este, de asemenea, unul dintre principalele centre energetice ale Europei. Prin port trec volume importante de petrol, combustibili și alte produse petroliere, astfel încât incidentele majore din această zonă pot avea efecte asupra piețelor europene.

Accidentul are loc într-un context în care infrastructura energetică europeană este considerată vulnerabilă la acte de sabotaj și atacuri cibernetice, pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

În iulie, autoritățile din Letonia au instituit măsuri suplimentare de securitate la o instalație subterană de stocare a gazelor și la o centrală hidroelectrică, după ce au primit informații privind posibile amenințări.

Anterior, Estonia a raportat activități de recunoaștere atribuite Rusiei în apropierea infrastructurii energetice. Printre obiectivele monitorizate s-ar fi numărat centrale electrice și exploatări de șist, iar autoritățile au luat în calcul posibilitatea ca astfel de activități să fie legate de pregătirea unor acte de sabotaj sau atacuri cibernetice.