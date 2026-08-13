Portul Constanța face un pas important pentru reducerea emisiilor și modernizarea infrastructurii portuare prin implementarea tehnologiei „cold ironing”. Proiectul E-COLD – „Asigurarea condițiilor electrice de racordare la cheu a navelor în Portul Constanța” este finanțat prin programul european Connecting Europe Facility și prevede instalarea sistemelor necesare pentru alimentarea navelor cu energie electrică direct de la țărm.

Lucrările vizează 10 dane din Portul Constanța și vor permite conectarea la rețeaua electrică a unor categorii variate de nave, indiferent de dimensiune, tensiunea de alimentare, frecvență sau necesarul de putere.

Printre navele care vor putea utiliza această infrastructură se numără nave de croazieră, nave RO-RO, feriboturi, nave multifuncționale, nave pentru transportul mărfurilor vrac și nave-tanc.

Tehnologia „cold ironing” permite unei nave aflate la dană să primească energie electrică de la mal, cu motoarele principale și auxiliare oprite. În acest fel, sunt reduse emisiile poluante și zgomotul produs de motoarele navelor în timpul staționării în port.

Implementarea proiectului va îmbunătăți condițiile oferite de Portul Constanța în raport cu celelalte porturi din bazinul Mării Negre și este estimată să contribuie inclusiv la creșterea traficului de mărfuri. Modernizarea infrastructurii urmărește, astfel, consolidarea poziției Portului Constanța ca punct important pentru transportul maritim și comercial din regiune.

Portul Constanța instalează sisteme care cântăresc camioanele în timpul deplasării

De asemenea, în Portul Constanța se află în desfășurare lucrări pentru montarea unor sisteme moderne de cântărire a camioanelor, de tip „weight in motion”, la principalele porți de acces. În aceste zile, lucrările sunt concentrate la Poarta 10.

Primele cântare au fost deja montate la Porțile 7 și 10 bis, în timp ce la Porțile 10 și 14 se desfășoară, în paralel, diferite tipuri de activități, informează Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța România. Lucrările includ atât instalarea componentelor hardware, cât și dezvoltarea și configurarea platformei software.