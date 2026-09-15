Sursă video: Facebook/Constanța Info

Un bărbat de 36 de ani a fost lovit în cap de un stâlp, marți, 15 septembrie, în orașul Năvodari, Constanța, după ce o mașină s-a agățat cu roțile de firele de electricitate căzute pe carosabil.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Serviciului de Ambulanță Județean Constanța, dr. Claudia Tătarici, bărbatul se deplasa pe jos, în momentul în care a fost lovit de un stâlp de lemn.

Stâlpul a fost doborât după ce o mașină a agățat cu roțile unul dintre firele de electricitate întinse pe jos, trăgând astfel stâlpul.

Pietonul a suferit un traumatism cranian, însă este conștient și stabil. A fost transportat de un echipaj la Spitalul Județean Constanța pentru investigații suplimentare.