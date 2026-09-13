Un camion cu grâu s-a răsturnat pe DN 2A. O femeie însărcinată, transportată la spital. Traficul rutier a fost deviat

Traficul rutier este oprit duminică după-amiază pe DN 2A, în zona localității constănțene Nicolae Bălcescu, după ce un camion încărcat cu grâu s-a răsturnat la ieșirea spre Dorobanțu. O femeie însărcinată, pasageră în vehicul, a fost transportată la spital.

Gravida a fost preluată de ambulanță Foto: Shutterstock

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe DN 2A Constanța – Hârșova, pe raza localității Nicolae Bălcescu, județul Constanța, după ce un ansamblu auto s-a răsturnat pe partea carosabilă. În urma accidentului, un pasager a fost rănit”, a transmis Poliția Română.

Vicrima este o femeie de 31 de ani, însărcinată în 12 săptămâni, pasageră în dreapta. Gravida fost preluată cu atac de panică şi o plagă tăiată la tâmplă, fiind transportată la Spitalul Judeţean Constanţa de echipajul SAJ, a transmis ISU Constanța.

Șoferul camionului a fost asistat medical de echipajul SAJ.

Traficul rutier va rămâne blocat câteva ore, până la degajarea carosabilului, estimează Centrul Infotrafic al Poliției Române:

„Circulația se desfășoară deviat pe străzi în interiorul localității, estimându-se reluarea pe DN 2A după ora 17:00”.

Amintim că, în iulie, un tir încărcat cu hârtie igienică s-a răsturna pe DN7, în județul Vâlcea, după ce șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă. În urma accidentului, traficul rutier a fost blocat, iar autoritățile au dispus devierea circulației.