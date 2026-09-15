 Apple TV a intrat pe piața din România. Cât costă abonamentul și ce filme pot vedea utilizatorii | adevarul.ro
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Apple TV a intrat pe piața din România. Cât costă abonamentul și ce filme pot vedea utilizatorii

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Începând din această lună, Apple TV este disponibil oficial și în România. Serviciul de streaming al companiei oferă acces la filme, seriale și documentare produse de Apple, iar utilizatorii pot alege între un abonament lunar și unul anual.

Apple Tv a fost lansat oficial şi în România.
Apple Tv a fost lansat oficial şi în România. Foto: arhivă

Apple TV este disponibil oficial în România începând de luni, 14 septembrie. Un abonament lunar costă 39,99 de lei, în timp ce varianta anuală ajunge la 349 de lei. Pentru clienții noi există și o perioadă de probă gratuită de șapte zile, potrivit conect.ro.

Compania americană oferă, de asemenea, o promoție pentru o perioadă limitată. Cei care cumpără și activează un iPhone, iPad, Apple TV 4K sau Mac nou eligibil pot primi trei luni de Apple TV fără costuri suplimentare.

Pe ce dispozitive poate fi urmărit Apple TV

Serviciul nu este rezervat numai celor care dețin produse Apple. Aplicația poate fi folosită pe iPhone, iPad și Mac, dar și pe Apple TV 4K și Apple Vision Pro. Apple TV este disponibil, de asemenea, pe televizoare smart produse de Samsung, LG, Sony, TCL și VIZIO.

Platforma poate fi accesată și prin dispozitive precum Roku, Amazon Fire TV și Chromecast cu Google TV, dar și de pe console PlayStation și Xbox. Utilizatorii pot urmări conținutul și direct din browser, prin site-ul serviciului.

Filme și seriale sunt disponibile

„Portofoliul” Apple TV include seriale, filme, documentare și producții pentru copii și familie, cu titluri noi lansate în fiecare săptămână. Printre producțiile promovate de Apple se numără „The Studio”, „Ted Lasso”, „Severance”, „Pluribus” și „CODA”.

De asemenea, unul dintre filmele care s-au bucurat de un succes important este „F1: The Movie”, producție care a câștigat și Premiul Oscar.

Lansarea Apple TV în România vine la doar câteva zile după unul dintre cele mai importante evenimente ale companiei din acest an. Pe 9 septembrie 2026, Apple a prezentat mai multe produse noi, printre care iPhone 18 Pro și iPhone 18 Pro Max, primul său telefon pliabil, iPhone Duo, precum și AirPods 5, Apple Watch Series 12 și Apple Watch Ultra 4.

Tot în septembrie a avut loc și schimbarea de conducere anunțată anterior de companie. John Ternus a preluat funcția de CEO al Apple la 1 septembrie 2026, după demisia lui Tim Cook, cel care a ocupat această poziție în ultimii 16 ani.

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