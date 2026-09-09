Femeie răpită de pe stradă în Constanța, după ce rudele nu i-au acceptat partenerul. Printre suspecți, sora și fostul iubit

O femeie de 32 de ani din Constanța ar fi fost forțată să urce într-o mașină de cinci persoane, printre care sora, cumnatul și fostul ei iubit, după ce aceștia ar fi dezaprobat relația pe care o avea cu actualul partener. Toți cei cinci suspecți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Femeie răpită de pe stradă în Constanța, după ce rudele nu i-au acceptat partenerul. Foto: Shutterstock

Incidentul s-a petrecut în seara de 7 septembrie, în jurul orei 23.20. Femeia se afla împreună cu actualul concubin în zona unui local de pe Șoseaua Mangaliei din Constanța, când ar fi fost obligată să urce într-un autoturism. Mașina a plecat apoi într-o direcție necunoscută.

„Din cercetările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că, la data de 7 septembrie, în jurul orei 23.20, o femeie, de 32 de ani, care se afla împreună cu concubinul acesteia, pe Şoseaua Mangaliei din municipiul Constanţa, în zona unui local de alimentaţie publică, ar fi fost forţată, de către cele 5 persoane, să intre într-un autoturism, ulterior părăsind zona într-o direcţie necunoscută”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța, citat de știrileprotv.ro.

Polițiștii au fost alertați prin 112 și au pornit în căutarea autoturismului. Mașina a fost oprită pe DN 22, între localitățile Tariverde și Mihai Viteazu. În interior se aflau femeia de 32 de ani și cele cinci persoane suspectate de implicare, patru bărbați și o femeie.

Anchetatorii spun că motivul faptei ar fi fost legat de relația victimei cu actualul partener.

„Din investigaţii a rezultat faptul că motivul săvârşirii faptei ar fi fost dezacordul rudelor cu privire la relaţia de concubinaj a persoanei vătămate cu actualul partener”, a precizat IPJ Constanța.

Cei cinci suspecți, cu vârste între 19 și 50 de ani, sunt cercetați pentru lipsire de libertate în mod ilegal. Aceștia au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a dispus arestarea lor preventivă pentru 30 de zile.