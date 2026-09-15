 Chivu s-a dat cu capul de microfon la conferință, după Inter-Udinese 5-3. Întrebarea care i-a pus capac românului: „Vă rog să scrieți asta!” | adevarul.ro
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Chivu s-a dat cu capul de microfon la conferință, după Inter-Udinese 5-3. Întrebarea care i-a pus capac românului: „Vă rog să scrieți asta!”

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Inter Milano a obținut o nouă victorie în Serie A, după un meci spectaculos cu Udinese. Echipa pregătită de Cristian Chivu s-a impus cu 5-3, deși a fost condusă cu 2-0 pe San Siro.

Inter Milano a obținut o nouă victorie în Serie A
Inter Milano a obținut o nouă victorie în Serie A Foto: Captură Twitter

Udinese a început perfect și a marcat de două ori în primele 16 minute. Abankwah a deschis scorul în minutul 9, iar Ekkelenkamp a mărit avantajul oaspeților șapte minute mai târziu. Inter a reacționat înainte de pauză. Carlos Augusto a redus diferența în minutul 26, iar Barella a restabilit egalitatea în minutul 35. Cele două echipe au intrat la cabine la 2-2.

După pauză, formația lui Chivu a preluat controlul. Marcus Thuram a făcut 3-2 în minutul 57, iar Pio Esposito a dus scorul la 4-2 zece minute mai târziu. Bonny a înscris pentru 5-2 în minutul 79, în timp ce Gueye a stabilit rezultatul final, 5-3, în minutul 90. Succesul o menține pe Inter cu maximum de puncte după primele patru etape. Formația lui Chivu are 12 puncte și ocupă locul secund, la egalitate cu liderul AS Roma, care beneficiază de un golaveraj mai bun.

Calificativul lui Chivu după remontada

După revenirea spectaculoasă în fața lui Udinese, Cristian Chivu a primit nota 6,5 din partea publicației Tuttomercatoweb.

OK, Inter câștigă și demonstrează pentru a nu știu câta oară caracter și capacitatea de a nu se lăsa descurajată de greșeli, dar apărarea dă motive de îngrijorare. Prea multe goluri primite, prea multe momente de neatenție și o abordare care stârnește discuții. Între timp, însă, echipa obține 3 puncte și câștigă timp pentru a remedia ceea ce nu merge bine!”, au transmis italienii.

Chivu s-a dat cu capul de microfon la conferință

Postul de portar începe să-i dea din nou bătăi de cap lui Cristian Chivu la Inter. Antrenorul român s-a confruntat cu o situație similară și sezonul trecut, când Yann Sommer a fost prima opțiune, înainte de a pleca de la Milano liber de contract.

După victoria cu Udinese, Chivu a fost întrebat dacă Josep Martinez reprezintă o problemă pentru echipă, în condițiile în care Inter are maximum de puncte după primele patru etape. Tehnicianul a respins însă categoric ideea că portarul spaniol ar fi un motiv de îngrijorare și a transmis că are încredere în Martinez. Chivu este convins că goalkeeperul va demonstra în următoarele partide de ce este capabil.

Anul trecut problema era Sommer, acum începem deja să ne concentrăm pe Pepo. Îl voi apăra până la moarte, este un portar important, la fel ca Provedel și Di Gennaro. Face parte dintr-un grup care muncește din greu, v-aș ruga să nu mai faceți titluri în fiecare săptămână din cauza problemei portarului.

Încercăm să ne îmbunătățim, aș vrea să subliniez acest lucru. 'Pepo' este un portar grozav și o va arăta. Toată lumea greșește, inclusiv eu. Acum toată lumea este fixată pe portar, îl apăr pentru că nu a fost niciodată o problemă. Greșelile fac parte din joc, așa că vă rog să scrieți asta: 'Martinez nu va fi niciodată o problemă'!”, a declarat Chivu la conferința de presă, citat de Gianluca Di Marzio.

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