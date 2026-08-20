 Furtună de nisip la Eforie Nord. Turiştii au fost alungaţi de pe plajă | adevarul.ro
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Video Furtună de nisip la Eforie Nord. Turiştii au fost alungaţi de pe plajă

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Unii dintre turiști și-au strâns în grabă lucrurile și au părăsit plaja, de teamă să nu fie răniți de obiectele luate de rafalele puternice.

Furtună de nisip pe Litoral
Furtună de nisip pe Litoral FOTO: Captură video

Plajele din Eforie Nord au fost lovite joi după-amiază de o furtună de nisip. Vântul a început să bată cu intensitate, generând un fenomen similar unei furtuni de nisip și creând disconfort major pentru turiștii aflați la malul mării.

Potrivit celor prezenți pe plajă, rafalele de vânt au ridicat cantități mari de nisip și unele obiecte au fost luate și purtate de vânt.

De altfel, unii turiști s-au speriat și au plecat în grabă de pe plajă, de frică să nu fie răniți. 

Și apa mării, deși caldă, este agitată din cauza vântului. Salvamarii sfătuiesc turiștii să nu se aventureze în apă, pentru că sunt curenți marini puternici și valurile pot pune viața în pericol. 

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