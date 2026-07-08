Video Imagini cu furtuna de nisip care i-a alungat pe turiștii de pe plaja din Eforie Nord, în timpul codului galben din Dobrogea

Momente de panică, miercuri, pe plaja din Eforie Nord, unde vântul puternic a provocat o furtună de nisip. Turiștii și-au strâns în grabă lucrurile și au căutat adăpost, în timp ce rafalele au redus vizibilitatea și au măturat plaja.

Imaginile surprinse la fața locului arată cum rafalele au ridicat nori denși de nisip, reducând considerabil vizibilitatea. Oamenii au fost nevoiți să își strângă rapid prosoapele și umbrelele și să se retragă de pe plajă, în timp ce vântul a răvășit obiectele aflate pe nisip, notează publicația Ziua de Constanța.

Fenomenul s-a produs în contextul avertizării de cod galben emise de Administrația Națională de Meteorologie pentru Dobrogea.

Meteorologii au anunțat că, pe parcursul zilei de miercuri, sunt așteptate intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 50-70 km/h, iar izolat viteza acestora poate depăși 80 km/h. De asemenea, sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică accentuată, cu averse torențiale, descărcări electrice și grindină.

Autoritățile recomandă turiștilor și localnicilor să urmărească avertizările meteorologice și să evite expunerea în zone deschise în timpul manifestării fenomenelor meteo severe.