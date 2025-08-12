Litoralul românesc, afectat de dune de nisip și gropi ascunse în mare. Ce este „cliffing”, fenomenul apărut după furtună

Furtuna violentă din ultima săptămână a transformat sudul litoralului într-o zonă plină de pericole pentru turiști. Fenomenul de „cliffing” – formarea de dune de nisip de până la un metru înălțime – îngreunează accesul la apă, în timp ce curenții puternici au săpat gropi în mare, sporind riscul de accidente. Salvamarii avertizează constant asupra pericolelor, însă mulți turiști ignoră steagul roșu și intră în apă, inclusiv copii lăsați nesupravegheați.

Potrivit Antena 3, furtuna violentă de pe Marea Neagră, care a avut loc în cursul săptămânii trecute, a distrus mai multe plaje din Saturn.

Fenomenul se numeşte „cliffing”, au spus biologii marini şi întâlnit pe litoralul românesc mai ales după furtuni sau perioade cu mare învolburată și curenți puternici. Drumul de la şezlong sau prosop până la apa Mării Negre poate să fie riscant în special pentru copii și vârstnici, avertizează specialiştii.

Răzvan Mateescu, cercetător ştiinţific la Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare Marină (INCDM) „Grigore Antipa”, a declarat pentru televiziunea citată că pe sudul litoralului „avem o intensificare a proceselor de eroziune – urmare a unui episod de furtună pe parcursul a trei - patru zile în care valurile au avut chiar şi un metru jumate spre doi metri înălţime”.

Angajații de la Apele Române vor interveni în cursul nopții cu utilaje pentru a nivela plajele.

Steagul roșu este arborat, de la Mamaia până la Vama Veche, încă de la primele ore ale dimineții, iar scăldatul este strict interzis. Salvamarii îi avertizează permanent pe turiști, însă în Eforie Nord mulți ignoră indicațiile și intră în apă, profitând de valuri.

Marea este agitată, curenții sunt foarte puternici, iar în Eforie Nord au apărut și gropi formate de acești curenți, ceea ce crește pericolul pentru cei care se aventurează în larg.

Cu toate acestea, sunt și foarte mulți copii care sunt lăsați să intre în apă cu tot felul de saltele gonflabile sau cu colace.