Fragment de dronă, descoperit în zona Cazinoului din Constanța. Polițiștii au ridicat obiectul pentru verificări

Un fragment despre care există suspiciunea că ar proveni de la o dronă a fost descoperit, marți seară, în zona Cazinoului din Constanța. Obiectul a fost găsit între stabilopozi, iar autoritățile au intervenit după ce prezența acestuia a fost semnalată.

Fragment de dronă, descoperit în zona Cazinoului din Constanța. Foto: Antena 3 CNN

Potrivit informațiilor de la fața locului, fragmentul ar fi fost observat în jurul orei 22:00, într-o zonă aglomerată a falezei. Obiectul, de formă aproximativ plată și de culoare albă, ar fi fost adus cel mai probabil de valuri, notează Antena 3 CNN.

Polițiștii și pompierii au delimitat zona și au făcut verificări pentru a se asigura că obiectul nu prezintă un pericol. După ce au stabilit că nu există indicii privind prezența unei încărcături explozive, fragmentul a fost ridicat și preluat de polițiști.

Obiectul urmează să fie predat specialiștilor, care vor încerca să stabilească proveniența acestuia și dacă are vreo legătură cu dronele sau fragmentele de drone descoperite în ultima perioadă pe litoralul românesc.

Nu este primul astfel de incident înregistrat în ultimele zile. La Eforie Sud, salvamarii au recuperat din larg o bucată despre care s-a presupus că provine de la o dronă, iar la sfârșitul săptămânii trecute o altă componentă a fost scoasă din apă în sudul litoralului.

Descoperirea fragmentului de la Constanța vine în contextul unor noi incidente aeriene raportate în apropierea frontierei cu Ucraina.

Marți dimineață, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ patru kilometri est de Vâlcove, în apropierea frontierei cu Ucraina.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene Spaniole, aflate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol.

Autoritățile au transmis și un mesaj RO-Alert pentru nordul județului Tulcea, la ora 07:31.

Zona fusese vizată de o alertă și luni seară, după ce două ținte aeriene au fost detectate la aproximativ 25 de kilometri de Insula Șerpilor. Ulterior, contactele au dispărut de pe radar, iar autoritățile au raportat explozii pe teritoriul ucrainean.

MApN a precizat că, în urma incidentului de luni seară, nu au fost detectate pătrunderi ale țintelor aeriene în spațiul aerian național.