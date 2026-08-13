 Alertă la Costinești. Prefectul Constanței confirmă prezența unei drone. Salvamarii au decis evacuarea plajei: „Poate să fie un pericol oricând” | adevarul.ro
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Video Alertă la Costinești. Prefectul Constanței confirmă prezența unei drone. Salvamarii au decis evacuarea plajei: „Poate să fie un pericol oricând”

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Un obiect suspect a fost observat joi dimineață în mare, la Costinești, în zona digului de lângă canal. Persoanele aflate în zonă susțin că obiectul ar putea fi o dronă și au transmis imagini de la fața locului.

Sursa video: Facebook/Echidistant

UPDATE 10.45 Zona a fost evacuată. Turiștii trebuie să stea la 500 m de plajă 

Unul dintre salvamarii implicați în intervenția de la Costinești a povestit pentru Ziua de Constanța cum a fost semnalată prezența obiectului zburător și ce măsuri au fost luate pentru protejarea turiștilor.

Incidentul a fost anunțat în jurul orei 8:00, la începutul programului salvamarilor, aceștia fiind alertați de angajații unei firme care desfășoară lucrări în zona digurilor.

„Am fost anunțați că o dronă este în apropiere, înspre mal. Între timp, drona s-a îndreptat către digul alăturat de acolo”, a relatat salvamarul. În scurt timp, echipele au decis evacuarea plajei și le-au cerut turiștilor să păstreze distanța.

„În câteva minute am evacuat toată plaja. Am ordonat tuturor turiștilor să nu mai intre pe plajă, să țină distanța de 500 de metri de plajă”, a explicat acesta. Întrebat dacă obiectul putea reprezenta un pericol, salvamarul a precizat că situația nu putea fi evaluată în acel moment: „Poate să fie un pericol oricând. Cine știe dacă este încărcată cu explozibil sau nu”.

UPDATE 10.05 Declarațiile prefectului Constanței: se confirmă că este „un obiect zburător fără pilot”

Prefectul Constanței, Adrian Picoiu, a declarat că, în jurul orei 8:15, autoritățile au primit un apel la 112 privind prezența unei posibile drone în zona Tineretului din Costinești, la aproximativ 15 metri de stabilopozi.

„Conform procedurilor au intervenit IPJ, SRI, Garda de Coastă, ISU și IJJ, fiecare pe competențele specifice”, a transmis prefectul. Acesta a precizat că, până în acest moment, poate confirma că este vorba despre „un obiect zburător fără pilot”, care urmează să fie evaluat de structurile abilitate.

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UPDATE 09.35 O nouă alertă aeriană. Două F-16 au fost ridicate de la sol

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, joi dimineață, 13 august, la ora 09:02, o nouă țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, după ce în noaptea de 12 spre 13 august o dronă a pătruns în spațiul aerian al României.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol la ora 09:20. Începând cu ora 09:13, locuitorii din zonele vizate au primit un mesaj RO-Alert

Nu este cunoscută proveniența și nici dacă reprezintă un pericol

Forțele de ordine și echipele de intervenție s-au mobilizat în zonă pentru verificarea obiectului și pentru stabilirea împrejurărilor în care acesta a ajuns în mare.

Deocamdată, autoritățile nu au confirmat că obiectul observat este o dronă. Nu sunt cunoscute nici proveniența acestuia și nici dacă reprezintă un pericol pentru persoanele aflate în apropiere.

Procedura militară standard într-un asemenea context impune izolarea strictă a perimetrului terestru și maritim pentru a permite analiza vizuală de la distanță și, ulterior, intervenția directă a scafandrilor de luptă EOD (Explosive Ordnance Disposal), singurii calificați pentru identificarea, securizarea și neutralizarea potențialelor amenințări cu încărcătură explozivă, notează Defense Romania.

Populația civilă a primit instrucțiuni stricte de a nu se apropia de obiectul eșuat și de a respecta indicațiile forțelor de intervenție aflate la fața locului, operațiunea de verificare și securizare fiind în plină desfășurare.

Știre în curs de actualizare.

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