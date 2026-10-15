 Cazul tinerei care a atacat oameni la întâmplare în Constanța. De ce medicii nu o pot reține pe agresoare | adevarul.ro
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Video Cazul tinerei care a atacat oameni la întâmplare în Constanța. De ce medicii nu o pot reține pe agresoare

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Sursa: DOTTO TV

Tânăra de 20 de ani care a semănat teroare în Constanța este cercetată în nouă dosare penale și a fost internată involuntar la Psihiatrie. Între timp, Spitalul Clinic Județean de Urgență a adus clarificări privind limitele legale ale personalului medical și motivele pentru care un pacient major nu poate fi reținut împotriva voinței sale în absența unor criterii stricte.

Conducerea Spitalului a precizat că pacienții majori pot refuza tratamentul sau internarea, iar personalul medical nu îi poate priva de libertate împotriva voinței lor. Precizările vin în cazul tinerei de 20 de ani care provoacă incidente pe străzile din Constanța.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată cum agresoarea și-a ales victimele la întâmplare. Într-un magazin dintr-un mall, aceasta a pus la pământ o femeie, lovind-o cu pumnii, și a provocat distrugeri aruncând cu bagaje peste vitrine. Scene similare au fost înregistrate într-un hotel, unde a agresat o femeie de serviciu și a aruncat cu un scaun, dar și într-o cafenea, unde a atacat barmanița și a distrus produsele de pe tejghea.

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Foto: Captură video

Poliția din Constanța a intervenit rapid, iar tânăra este în prezent cercetată în 9 dosare penale pentru lovire sau alte violențe, distrugere, abuz de încredere și tulburarea ordinii și liniștii publice. După audieri, aceasta a fost preluată și evaluată de medicii de la Spitalul de Psihiatrie. Ea a fost internată contrar voinței sale.

Potrivit reprezentanților Direcției pentru Protecția Copilului și a psihologilor, tânăra provine dintr-un centru de plasament și fusese diagnosticată încă din adolescență cu tulburări de personalitate. 

Reprezentanții spitalului au explicat care sunt limitele legale ale intervenției personalului medical, în ce condiții pot fi acordate îngrijirile medicale și când poate fi dispusă internarea nevoluntară.

Potrivit conducerii unității medicale, misiunea spitalului și a Unității de Primiri Urgențe (UPU) este acordarea îngrijirilor medicale și salvarea de vieți, cu respectarea legislației privind drepturile pacientului și a protocoalelor medicale în vigoare, transmite presa locală.

De ce nu poate fi reținută

Reprezentanții spitalului subliniază că pacienții majori care au capacitate de exercițiu pot refuza investigațiile, tratamentul sau continuarea spitalizării. Totodată, personalul medical nu are dreptul să rețină ori să priveze de libertate o persoană împotriva voinței sale în cadrul unității medicale.

În situațiile în care pacienții solicită externarea la cerere sau părăsesc spitalul fără aviz medical, personalul efectuează demersurile de informare și înregistrare prevăzute de procedurile interne, precizează conducerea instituției.

În cazul pacienților care prezintă stări de agitație psihomotorie sau în privința cărora există suspiciuni de consum de substanțe, prioritatea personalului medical este stabilizarea funcțiilor vitale și evaluarea clinică.

Internarea nevoluntară într-o secție de psihiatrie este reglementată de Legea sănătății mintale nr. 487/2002 și poate fi dispusă numai în condiții medicale și juridice bine definite, în urma evaluării unei comisii de specialitate, potrivit precizărilor transmise de spital.

Spitalul colaborează cu Poliția, dar nu poate divulga date medicale

Conducerea unității medicale a mai precizat că spitalul colaborează cu Inspectoratul de Poliție Județean Constanța ori de câte ori este solicitată intervenția pentru menținerea ordinii în incinta instituției.

În ceea ce privește solicitările ulterioare de informații, reprezentanții spitalului au subliniat că instituția trebuie să respecte secretul medical și normele privind protecția datelor cu caracter personal. Documentele solicitate de organele de cercetare penală sunt puse la dispoziția acestora în baza mandatelor legale.

Din motive legate de confidențialitatea datelor medicale și personale, spitalul nu poate furniza informații despre istoricul medical al pacientei, numărul exact al prezentărilor acesteia la unitatea medicală sau rezultatele investigațiilor.

La finalul comunicatului, conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța a reafirmat disponibilitatea personalului medical de a acorda îngrijiri de calitate și de a coopera cu instituțiile abilitate ale statului pentru siguranța comunității și a pacienților.

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