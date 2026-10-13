O tânără de 20 de ani este cercetată de polițiști după ce ar fi agresat mai multe persoane în spații publice din Constanța, inclusiv pe stradă, într-un mall și în localuri. Cel mai recent incident ar fi avut loc pe o alee din oraș, unde o femeie de 56 de ani ar fi fost lovită. Polițiștii au deschis un dosar penal, iar tânăra a fost transportată la spital pentru o evaluare de specialitate.

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Potrivit relatărilor unor persoane care susțin că au fost atacate, incidentele s-ar fi produs în locuri diferite și fără un conflict prealabil, notează Gazeta Dobrogeană.

Una dintre victime a povestit că a fost agresată în timp ce ieșea dintr-un cinematograf și se îndrepta spre ieșirea din mall.

„Ieșisem de la cinema, mă îndreptam spre ieșire și, chiar înainte de ieșire, în dreptul unui magazin de bijuterii, venind din partea opusă, o femeie tânără, la 1,70, a venit foarte rapid spre mine, m-a apucat de păr și a început să îmi tragă pumni în stomac”, a relatat aceasta.

Un alt incident ar fi avut loc într-o cafenea din Constanța, unde tânăra ar fi aruncat un scaun spre o persoană aflată la bar. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

Cel mai recent caz a fost semnalat după ce o femeie de 56 de ani ar fi fost agresată pe o alee din oraș. Victima a sesizat Poliția, iar oamenii legii au început verificările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul.

Nadia Ilaș, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, a declarat că polițiștii au identificat o tânără de 20 de ani, suspectată că ar fi agresat-o pe femeie.

„A fost identificată o tânără în vârstă de 20 de ani care ar fi agresat fizic o femeie de 56 de ani. Pentru siguranța publică și a propriei persoane, tânăra de 20 de ani a fost imobilizată de polițiști și transportată la spital, în vederea unui consult de specialitate”, a precizat reprezentanta IPJ Constanța.

Potrivit informațiilor prezentate de TVR, din luna august și până în prezent, tânăra ar fi fost dusă de mai multe ori la spital de către polițiști, în urma unor episoade de comportament agresiv.

Durata unei eventuale internări este stabilită de medici, în funcție de starea pacientului și de evoluția acestuia. În cazul în care este necesar un tratament după externare, acesta este prescris de specialiști.

Psihologii atrag atenția că episoadele de agresivitate intensă și dificultățile de control al impulsurilor pot avea cauze diferite și trebuie evaluate de specialiști.

„Episoadele de agresivitate intensă, impulsivitatea, aruncarea obiectelor și dificultatea de a-și controla aceste reacții pot avea cauze diferite, de la o suferință profundă, până la anumite tulburări psihice sau chiar efectele consumului de substanțe psihoactive”, a explicat psihologul Elena Stambuli, pentru TVR Info.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe. Ancheta urmează să stabilească exact ce s-a întâmplat în fiecare dintre incidentele reclamate.