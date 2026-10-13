 Polițist din Suceava, încătușat și internat la Psihiatrie după un scandal cu partenera. Colegii și-au gazat propria autospecială încercând să-l imobilizeze | adevarul.ro
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Video Polițist din Suceava, încătușat și internat la Psihiatrie după un scandal cu partenera. Colegii și-au gazat propria autospecială încercând să-l imobilizeze

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Un polițist în vârstă de 36 de ani, care activează în cadrul Biroului de Investigații Criminale Suceava, a fost încătușat de propriii colegi, luni după-amiază, după ce a provocat un scandal.

Polițistul ar fi avut un conflict cu partenera sa, în apropierea blocului în care cei doi locuiesc. El a manifestat un comportament agresiv, mai ales că divorțase recent. Martorii spun că el se plângea de dorul copiilor și se pare că a clacat, scrie Știrea Sucevei.

Oamenii au sunat la 112 și au solicitat intervenția Poliției. La fața locului au ajuns două echipaje, însă bărbatul a refuzat să coopereze cu agenții.

În imaginile surprinse de oameni se observă cum polițistul este condus cu forța la autospecială, dar odată intrat în mașină a încercat să iasă, fiind necesară o nouă intervenție a colegilor săi pentru a-l imobiliza.

Unul dintre colegii săi a pulverizat spray lacrimogen în interiorul mașinii, astfel că șoferul autospecialei nu a mai putut pleca cu polițistul violent la audieri.

Astfel, polițistul care trebuia să conducă autospeciala nu a mai putut urca la volan din cauza substanței iritante. Practic, oamenii legii au reușit să-și transforme propria mașină într-un loc în care nici ei nu mai puteau intra.

Ulterior, bărbatul a fost transportat la o unitate medicală de specialitate, unde a fost internat la Psihiatrie.

Femeia cu care locuiește polițistul a declarat că nu a fost agresată de acesta.

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